وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آینده کشور‌ها فقط به دانشمندان وابسته نیست، بلکه نیروی انسانی ماهر و خلاق می‌تواند مسیر فناوری، تولید و توسعه را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمد میدری در آیین روز ملی مهارت با قدردانی از نمایندگان ایران در مسابقات بین‌المللی مهارت، حضور آنان را مایه افتخار ملی دانست و از تلاش همه عوامل برگزاری این رویداد جهانی تشکر کرد.

وی با اشاره به نقش مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آماده‌سازی تیم ملی مهارت، اظهارداشت: در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دوره اخیر، تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت حوزه مهارت‌آموزی انجام شده و این روند باید با حمایت و استمرار بیشتری دنبال شود.

میدری با بیان اینکه آینده کشور‌ها فقط به دانشمندان وابسته نیست، افزود: نیروی کار ماهر و خلاق نیز می‌تواند همچون دانشمندان، مسیر تحول فناوری و توسعه را رقم بزند، مهارت‌آموزان را نباید فقط تکنسین دانست، بلکه آنان از مهم‌ترین عوامل تغییر و نوآوری در اقتصاد و صنعت به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فشار تحریم‌ها بر کشور گفت: با وجود محدودیت‌های شدید و طولانی‌مدت، جوانان ایرانی توانسته‌اند در عرصه‌های علمی و مهارتی افتخارات بزرگی کسب کنند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در عبور از موانع است.

وی خاطر نشان کرد: همان‌طور که در المپیاد‌های علمی شاهد موفقیت دانش‌آموزان ایرانی بوده‌ایم، در حوزه مهارت نیز این توانایی وجود دارد که کشور به دستاورد‌های بزرگ‌تری برسد و نقش‌آفرینی مؤثرتری در عرصه جهانی داشته باشد.

میدری با تاکید بر اینکه مهارت‌آموزان حاملان فرهنگ، اخلاق و علم ایرانی هستند، اضافه کرد: انتظار می‌رود نمایندگان ایران در عرصه‌های بین‌المللی علاوه بر کسب موفقیت، نماد فرهنگ، اخلاق و تلاش ملی نیز باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها در ادامه مسیر بتواند زمینه‌ساز خدمت بیشتر به کشور و ادای دین به شهدا و تلاشگران عرصه توسعه باشد.

برچسب ها: میدری ، مهارت آموزی
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