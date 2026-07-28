معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش کلیدی نیروی انسانی در صنعت ساختمان گفت: این بخش حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور و پنج تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبالله طاهرخانی، روز سهشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای بر اهمیت توسعه مهارت در صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: صنعت ساختمان یکی از گستردهترین بخشهای اقتصادی کشور است و این صنعت حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۵ تا ۷ درصد برآورد میشود.
به گفته وی، همین ویژگی نشان میدهد که ساختمانسازی بیش از هر چیز یک صنعت نیروی انسانیمحور است و هر نوع تحول در حوزه نیروی انسانی میتواند به کارایی آن کمک کند.
طاهرخانی یادآور شد: در بخش مهندسان ساختمان، نظام منسجم و مشخصی برای ارتقای صلاحیتها وجود دارد، اما در حوزه کارگران ساختمانی که بار اصلی این صنعت را بر دوش میکشند، چنین چارچوب منسجمی کمتر وجود داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان فنی و حرفهای، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاههای مرتبط، این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نخستین دستاورد این همکاری را ارتقای کیفیت ساختوساز در کشور دانست و تاکید کرد: کیفیت ساختمان تنها به طراحی، فناوری یا مصالح محدود نمیشود، بلکه نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت در این بخش است. هرچه نیروی انسانی ماهرتر، سالمتر و با مهارتهای متنوعتری در بازار ساختمان حضور داشته باشد، میتوان به خروجی بهتری در این صنعت امیدوار بود.
وی ساماندهی وضعیت کارگران ساختمانی را از دیگر نتایج مهم این رویکرد دانست و خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته حتی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی نیز ابهامهایی وجود داشت و مشخص نبود فعالان این بخش صلاحیتهای خود را از چه مرجعی دریافت میکنند.
طاهرخانی ادامه داد: شکلگیری این سازوکار میتواند به نظمبخشی بهتر در این حوزه کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت ورود فناوریهای نوین به صنعت ساختمان، اعلام کرد: یکی از چالشهای جدی کشور در این حوزه، عقبماندگی در بهکارگیری فناوریهای جدید است و حمایت از کارگران ماهر و جامعه مهندسی برای موفقیت در این مسیر ضروری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به تفاهمنامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأمین مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در قالب این تفاهمنامه، حدود ۹۴ هزار واحد زمین در اختیار صنایع قرار گرفته و ظرفیت تامین نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد نیز ایجاد شده است که میتواند نقش مؤثری در تأمین مسکن کارگران و پشتیبانی از صنایع کشور داشته باشد.