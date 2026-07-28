معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش کلیدی نیروی انسانی در صنعت ساختمان گفت: این بخش حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور و پنج تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌الله طاهرخانی، روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اهمیت توسعه مهارت در صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: صنعت ساختمان یکی از گسترده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و این صنعت حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۵ تا ۷ درصد برآورد می‌شود.

به گفته وی، همین ویژگی نشان می‌دهد که ساختمان‌سازی بیش از هر چیز یک صنعت نیروی انسانی‌محور است و هر نوع تحول در حوزه نیروی انسانی می‌تواند به کارایی آن کمک کند.

طاهرخانی یادآور شد: در بخش مهندسان ساختمان، نظام منسجم و مشخصی برای ارتقای صلاحیت‌ها وجود دارد، اما در حوزه کارگران ساختمانی که بار اصلی این صنعت را بر دوش می‌کشند، چنین چارچوب منسجمی کمتر وجود داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، این خلاء برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نخستین دستاورد این همکاری را ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در کشور دانست و تاکید کرد: کیفیت ساختمان تنها به طراحی، فناوری یا مصالح محدود نمی‌شود، بلکه نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت در این بخش است. هرچه نیروی انسانی ماهرتر، سالم‌تر و با مهارت‌های متنوع‌تری در بازار ساختمان حضور داشته باشد، می‌توان به خروجی بهتری در این صنعت امیدوار بود.

وی ساماندهی وضعیت کارگران ساختمانی را از دیگر نتایج مهم این رویکرد دانست و خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته حتی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی نیز ابهام‌هایی وجود داشت و مشخص نبود فعالان این بخش صلاحیت‌های خود را از چه مرجعی دریافت می‌کنند.

طاهرخانی ادامه داد: شکل‌گیری این سازوکار می‌تواند به نظم‌بخشی بهتر در این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت ورود فناوری‌های نوین به صنعت ساختمان، اعلام کرد: یکی از چالش‌های جدی کشور در این حوزه، عقب‌ماندگی در به‌کارگیری فناوری‌های جدید است و حمایت از کارگران ماهر و جامعه مهندسی برای موفقیت در این مسیر ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأمین مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، حدود ۹۴ هزار واحد زمین در اختیار صنایع قرار گرفته و ظرفیت تامین نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد نیز ایجاد شده است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مسکن کارگران و پشتیبانی از صنایع کشور داشته باشد.

برچسب ها: مهارت ، کارگران
خبرهای مرتبط
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
توانمندسازی جایگزین حمایت صرف یارانه‌ای می‌شود/ تلاش برای شکستن چرخه بازتولید کودکان کار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
آخرین اخبار
تأمین امنیت زائران اربعین و صیانت از اموال آنان با جدیت در دستور کار پلیس است
پایان فعالیت فروشنده سلاح به باند‌های شرارت و سرقت؛ کشف سلاح جنگی در عملیات پلیس تهران
وحیددستجردی: بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنری در تحقق اهداف جمعیتی ضرورت دارد
مشارکت مردمی در منطقه ۱۰ با حمایت از ظرفیت‌های محله‌محور تقویت شد
سروری: مردم ایران چهار ماه است سربازی خود را به رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهند
اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
معاون وزیر: صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل لازم‌الاجرا است
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
هوای تهران ناسالم شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برکت در خدمت زائران اربعین
دستگاه قضایی پیگیر جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب است
بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در نیمه نخست شهریور
نوسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با تأکید بر حفظ هویت بصری این فضای شهری
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟