سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد در جلسه علنی امروز نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز سه شنبه (۶ مرداد) از ساعت ۰۹:۲۷ دقیقه صبح با حضور ۲۵۹ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی است.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نماینده مجلس
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