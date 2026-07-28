باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۸۱ میلیون تومان
|نیم سکه
|۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان