باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در چهارمین رویداد آیینی محرم شهر از روند برگزاری این برنامه بازدید کرد. او در حاشیه این بازدید گفت: نکته مهمی که درباره جنگ اخیر باید اشاره کرد این است که در دنیا، زمانی که جنگی رخ می‌دهد، همه مردم به پناهگاه می‌روند، اما می‌بینیم که مردم ایران، پرشور و با انگیزه در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. حتما روز تشییع و تدفین رهبر انقلاب را به یاد دارید؛ در آن روز نمایش باشکوهی از اقتدار، عزت و محبت به رهبر شهید امت دیده شد. امروز هم وقتی رواق دارالذکر را در محرم شهر دیدم، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و خوشحال شدم که فضای محرم شهر امسال، آمیخته به رنگ و بوی رهبر شهید شده است.

وی ادامه داد: در اینجا، هم مردم به امام حسین پناه می‌برند و به او متوسل می‌شوند و هم با دیدن نمادی از رواق دارالذکر به یاد رهبر شهید می‌افتند و در فقدان او عزاداری می‌کنند. در حقیقت، این رویداد هر سال پیشرفت‌هایی داشته و اتفاقات تازه‌ای برای آن رخ داده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه حضور مقتدرانه مردم در خیابان‌ها اتفاق مهم عصر ماست، گفت: موضوع مهم این روز‌های ما، حضور مردم در عرصه‌های مختلف است؛ در شرایطی که کشور درگیر با بزرگترین جنگ چند دهه اخیر شده و با بزرگترین ارتش دنیا در تقابل قرار گرفته است، اما مردم با حالت عادی، نمایش مقتدرانه‌ای از حضور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها را به نمایش می‌گذارند. به همین دلیل فکر می‌کنم محرم شهر امسال رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

وی با اشاره به پیام حضور مردم در میدان‌ها گفت: بگذارید مثالی بزنم؛ در تاریخ آمده است که در عید الله اکبر، پیامبر مکرم اسلام فراخوان عمومی داد، همه مردم آمدند و پیامبر اسلام، حضرت علی را چهره به چهره به همه به آنها معرفی کردند، اما بلافاصله پس از اینکه ایشان از دنیا رفتند، همه مردم حقایق را فراموش و در حق امیرالمومنین بی‌معرفتی کردند. این اتفاق در حالی است که در ایران اسلامی، مردم رهبرشان را ندیده‌اند و صدایی از او نشنیده‌اند، اما اکنون بیش از ۴ ماه است که در خیابان‌ها رژه می‌روند تا سربازی خود را به رهبر شهید انقلاب نشان بدهند.