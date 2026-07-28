باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جزءقاسمی در گفتوگوی زنده با برنامه «تهران ۲۰» با اشاره به مأموریتهای شرکت آبفای استان تهران در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، مسئولیت آبرسانی و ارائه خدمات آب و فاضلاب به زائران ایرانی در شهرهای نجف و کربلا بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران است. تأمین آب شرب، جمعآوری فاضلاب، راهاندازی و پشتیبانی از حمامهای سیار و سرویسهای بهداشتی سیار از جمله خدماتی است که همکاران ما با استقرار کامل در این دو شهر ارائه میکنند.
وی افزود: آبفای استان تهران همچنین به عنوان معین شهرهای کاظمین و سامرا آمادگی ارائه خدمات در صورت نیاز را دارد و در مرز مهران نیز برای تأمین آب موکبها و خدمترسانی به زائران، با شرکت آب و فاضلاب استان ایلام همکاری میکند.
مدیرعامل آبفای استان تهران با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت گفت: تأمین آب شرب تهران از پنج سد و همچنین منابع آب زیرزمینی انجام میشود. در یک سال با شرایط نرمال، لازم است حدود۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای تهران ذخیره باشد، اما طی پنج سال خشکسالی اخیر این میزان به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.
وی ادامه داد: در آغاز سال آبی جاری، میزان ذخایر سدها به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسیده بود که شرایط بسیار نگرانکنندهای را رقم زده بود، اما با اقدامات گسترده مجموعه آبفا، همراهی ارزشمند مردم و همچنین بارندگیهای مناسب اواخر سال گذشته و اوایل امسال، بخشی از این کمبود جبران شد.
جزءقاسمی با اشاره به وضعیت بارندگیها خاطرنشان کرد: در سال آبی جاری حدود ۱۷۴ میلیمتر بارندگی در استان تهران ثبت شده است، در حالی که میانگین بلندمدت ۲۷۴ میلیمتر است؛ یعنی استان تهران همچنان با حدود ۳۶ درصد کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت مواجه است، هرچند میزان بارش نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: نتیجه این اقدامات و همراهی مردم باعث شده مصرف سرانه آب در تهران روند کاهشی پیدا کند.
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: سرانه مصرف آب که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۴۰ تا ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز بود، در سال ۱۴۰۴ ابتدا به حدود ۲۲۰ لیتر و سپس به ۱۹۵ لیتر کاهش یافته است. امیدواریم با استمرار این روند به استاندارد ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز نزدیک شویم.
وی افزود: مصرف روزانه آب تهران در روزهای گرم تابستان از حدود چهار میلیون مترمکعب به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی روزانه حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب صرفهجویی صورت گرفته که رقم بسیار قابل توجهی است.
جزءقاسمی با بیان اینکه این میزان معادل میلیاردها بطری نیم لیتری آب است، تأکید کرد: اگر روند همکاری مردم ادامه پیدا کند، تابستان امسال بدون مشکل سپری خواهد شد و شرکت آب و فاضلاب استان تهران هیچ برنامهای برای نوبتبندی یا قطع برنامهریزیشده آب ندارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران استفاده از شیرآلات استاندارد و تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف دانست و گفت: در برخی ساختمانهای قدیمی یا مواردی که از شیرآلات غیراستاندارد استفاده میشود، میتوان با نصب ادوات کاهنده مصرف که قیمت بالایی هم ندارند، بدون ایجاد هیچگونه مشکل در کیفیت استفاده از آب، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف را کاهش داد.
وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز آمادگی دارد این تجهیزات را در اختیار مشترکان قرار داده و نسبت به نصب آنها اقدام کند.
جزءقاسمی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مشترکان اظهار داشت: سهم مشترکان خوشمصرف که تا سقف الگوی تعیینشده مصرف میکنند، از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مشترکان بسیار پرمصرف از حدود ۸ درصد به تنها ۲ درصد کاهش یافته که نشاندهنده ارتقای فرهنگ مصرف آب در میان شهروندان است.
وی با اشاره به نظام تعرفهگذاری آب گفت: مشترکانی که زیر الگوی مصرف قرار دارند، علاوه بر بهرهمندی از تعرفه یارانهای، اگر بتوانند مصرف خود را ۲۰ درصد دیگر کاهش دهند، از مشوقهای شرکت آب و فاضلاب نیز برخوردار خواهند شد و مبلغ قبض آنها نیز کاهش مییابد.
مدیرعامل آبفای استان تهران تصریح کرد: در مقابل، مشترکان پرمصرف مشمول تعرفههای غیر یارانهای میشوند و هزینه آب مصرفی آنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند.
جزءقاسمی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت کیفیت آب در مناطق مختلف تهران تأکید کرد: کیفیت آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است و آبی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد در تمام نقاط تهران از استانداردهای ملی و بهداشتی برخوردار است.
وی با اشاره به تکمیل رینگ آبرسانی تهران گفت: با اجرای این طرح، امکان جابهجایی آب در سراسر شهر فراهم شده و آبهای سطحی و زیرزمینی بهگونهای مدیریت میشوند که کیفیت آب در همه مناطق یکنواخت باشد.
مدیرعامل آبفای استان تهران افزود: علاوه بر کنترلهای مستمر شرکت آب و فاضلاب، دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشت نیز به طور مستقل کیفیت آب را به صورت مداوم پایش میکنند.
وی درباره وضعیت فشار آب در تهران نیز اظهار کرد: با اجرای طرحهای مدیریت توزیع، ایجاد زونهای میانی فشار و نصب بیش از ۷۰۰ فشارسنج آنلاین در سطح شهر، فشار شبکه آب به صورت لحظهای کنترل میشود تا در همه مناطق، آب با فشار استاندارد در اختیار مشترکان قرار گیرد.
جزءقاسمی یکی از عوامل افت فشار در برخی نقاط را نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه آب عنوان کرد و گفت: نصب پمپ باید پس از مخزن ذخیره انجام شود و اتصال مستقیم آن به شبکه، موجب افت فشار برای سایر مشترکان میشود. در این موارد ضمن اطلاعرسانی به مشترکان، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان با اشاره به پرسشی درباره استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی تصریح کرد: آب شرب تهران کاملاً مطابق استانداردهای بهداشتی است و استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی را توصیه نمیکنم؛ زیرا این موضوع بیشتر رویکرد اقتصادی دارد و در برخی موارد حتی میتواند برای سلامت افراد نیز مشکلاتی ایجاد کند.
وی در پایان با قدردانی از همراهی رسانهها و شهروندان گفت: از همکاری مردم عزیز تهران که با مدیریت مصرف، ما را در تأمین پایدار آب یاری کردند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم با ادامه این همراهی، بتوانیم خدمات پایدار و مطلوبی را در تمام روزهای گرم سال به شهروندان ارائه دهیم.