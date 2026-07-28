معاون شرکت منابع آب ایران گفت: بارندگی در ۱۲ استان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در شرایط زیر نرمال است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دانشگر امروز در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای اردبیل اظهار کرد: کاهش زیادی هم در حوزه آبریز نمک در کشور اتفاق افتاده که جدیترین آن مربوط به تهران با ۳۳ درصد است.
او افزود: کشور ما بر اساس شاخص مدنظر وارد ششمین سال خشکسالی شده و انباشت کسری مخزن به ویژه در آبهای زیر زمینی نگران کننده است و باید به آبهای زیر زمینی بیشتر از آبهای جاری توجه شود.
دانشگر با بیان اینکه ۶۰ درصد مخازن سدهای کشور بر اثر بارندگیهای اخیر پر شده است، گفت: مدیریت منابع و مصارف آب باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد چرا که ما در حورزه آب به آسمان و نزولات جوی چشم دوختهایم و در کنار آن در باروری ابرها هم با برنامههای پژوهشی درصدی دخیل شدیم ولی کافی نیست.
معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: هماکنون وضعیت مطلوبی در سدهای کشور وجود دارد، اما در برخی استانها توزیع بارشها در استانهای تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، زنجان و خراسان شمالی نامتوازن است.
دانشگر با بیان اینکه بارش تجمعی اردبیل ۲۹۸.۹ میلی متر است، افزود: در این استان میزان بارش نسبت به بلند مدت ۲ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش دارد.
او با اشاره به تجمیع آب در سدهای استان اردبیل اظهار کرد: مخزن سد یامچی اردبیل ۴۲ درصد و سد سبلان مشگینشهر هم ۲۷ درصد پر شده و لازم است در مصرف بهینه آب اقدام جدی صورت بگیرد.