شهردار منطقه ۱۰ با تأکید بر نقش نهاد‌های مردمی در مدیریت شهری گفت: حمایت از ۶۹ مسجد فعال منطقه در دوره ششم مدیریت شهری با هدف تقویت مشارکت شهروندان، افزایش همبستگی اجتماعی و توسعه فعالیت‌های محله‌محور در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در جلب مشارکت شهروندان گفت: توسعه پایدار شهری بدون حضور و همراهی مردم محقق نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری، تقویت بستر‌های مشارکت مردمی در محلات بوده است.

وی افزود: در همین راستا حمایت از ۶۹ مسجد فعال منطقه به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های مردمی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت این مراکز برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و داوطلبانه بیش از گذشته فعال شود.

شهردار منطقه ادامه داد:مساجد همواره محور شکل‌گیری بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و مشارکتی در محلات بوده‌اند و تقویت این ظرفیت، زمینه حضور مؤثرتر شهروندان در حل مسائل محلی و اجرای برنامه‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

اخ‌الصنایع با بیان اینکه مشارکت مردم، سرمایه اصلی مدیریت شهری است، تصریح کرد: هر اندازه ارتباط میان مدیریت شهری، نهاد‌های محلی و شهروندان تقویت شود، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، رویکرد منطقه ۱۰ تنها اجرای پروژه‌های عمرانی نبوده، بلکه تلاش شده است با تقویت مشارکت مردمی و حمایت از نهاد‌های محله‌محور، زمینه شکل‌گیری محلاتی پویا، همدل و برخوردار از سرمایه اجتماعی پایدار فراهم شود.

برچسب ها: شهرداری ، محله محور
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