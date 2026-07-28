باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخالصنایع با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در جلب مشارکت شهروندان گفت: توسعه پایدار شهری بدون حضور و همراهی مردم محقق نمیشود و یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری، تقویت بسترهای مشارکت مردمی در محلات بوده است.
وی افزود: در همین راستا حمایت از ۶۹ مسجد فعال منطقه بهعنوان مهمترین پایگاههای مردمی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت این مراکز برای اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و داوطلبانه بیش از گذشته فعال شود.
شهردار منطقه ادامه داد:مساجد همواره محور شکلگیری بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و مشارکتی در محلات بودهاند و تقویت این ظرفیت، زمینه حضور مؤثرتر شهروندان در حل مسائل محلی و اجرای برنامههای اجتماعی را فراهم کرده است.
اخالصنایع با بیان اینکه مشارکت مردم، سرمایه اصلی مدیریت شهری است، تصریح کرد: هر اندازه ارتباط میان مدیریت شهری، نهادهای محلی و شهروندان تقویت شود، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، رویکرد منطقه ۱۰ تنها اجرای پروژههای عمرانی نبوده، بلکه تلاش شده است با تقویت مشارکت مردمی و حمایت از نهادهای محلهمحور، زمینه شکلگیری محلاتی پویا، همدل و برخوردار از سرمایه اجتماعی پایدار فراهم شود.