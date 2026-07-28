باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: با اعلام آتشسوزی در یکی از کارگاههای مکانیکی در اطراف کازرون، آتش نشانان ایستگاه یک به محل حادثه اعزام شدند.
او در این خصوص بیان کرد: بی احتیاطی در برش کاری و وجود بشکههای بنزین و روغن، عامل آغاز آتش سوزی در کارگاه مکانیکی بوده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اضافه کرد: هر چند آتش نشانان به محل حادثه در روستای بهرام آباد اعزام شدند، اما فاصله این روستا تا کازرون باعث شد آتش پیش از رسیدن آنها به ۴ دستگاه خودروی سواری پارک شده در کارگاه سرایت کند.
بازیار با اشاره به اطفاء آتش سوزی، تصریح کرد: آتش نشانان با استفاده از وسایل اطفائی مانند آب و فوم از سرایت و گسترش آتش به ساختمانها و کارگاه مجاور جلوگیری کرده و برای اطمینان از اطفاء حریق کامل اقدام به لکه گیری کارگاه و خودروها کردند.
روستای بهرام آباد یکی از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون است و حدود ۱۵ کیلومتر در شمال این شهر قرار دارد. این روستا به زرین آباد کرونی نیز معروف است.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.