برش کاری و بشکه‌های بنزین در کارگاه مکانیکی روستای بهرام آباد شهرستان کازرون ۴ خودرو سواری را خاکستر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: با اعلام آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های مکانیکی در اطراف کازرون، آتش نشانان ایستگاه یک به محل حادثه اعزام شدند. 

او در این خصوص بیان کرد: بی احتیاطی در برش کاری و وجود بشکه‌های بنزین و روغن، عامل آغاز آتش سوزی در کارگاه مکانیکی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اضافه کرد: هر چند آتش نشانان به محل حادثه در روستای بهرام آباد اعزام شدند، اما فاصله این روستا تا کازرون باعث شد آتش پیش از رسیدن آن‌ها به ۴ دستگاه خودروی سواری پارک شده در کارگاه سرایت کند. 

بازیار با اشاره به اطفاء آتش سوزی، تصریح کرد: آتش نشانان با استفاده از وسایل اطفائی مانند آب و فوم از سرایت و گسترش آتش به ساختمان‌ها و کارگاه مجاور جلوگیری کرده و برای اطمینان از اطفاء حریق کامل اقدام به لکه گیری کارگاه و خودرو‌ها کردند.

روستای بهرام آباد یکی از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون است و حدود ۱۵ کیلومتر در شمال این شهر قرار دارد. این روستا به زرین آباد کرونی نیز معروف است. 

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: کارگاه مکانیک ، بنزین ، حادثه ، آتش سوزی
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