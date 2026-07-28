باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۶ مرداد شاخص کل بورس با افزایش ۵۶ هزار و ۹۳۴ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۰۹ واحدی قرار گرفت. شپنا، وپاسار و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شبندر، وبملت و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۲۳۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپنا، شبندر و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.