باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی گفت: توزیع آب با مدیریت شبکه و مانور شیرآلات انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته منبع جدیدی متناسب با رشد نیاز شهر به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است، گفت: با آغاز فصل گرما و ورود کولرهای آبی به مدار، مصرف آب به شکل محسوسی افزایش می‌یابد؛ افزایش دما در هفته‌های اخیر نیز این روند را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده است.

او افزود: برای آنکه همه شهروندان از آب شرب بهره‌مند شوند، توزیع آب با مدیریت دقیق شبکه، مانور شیرآلات و برنامه‌ریزی جیره‌بندی در مناطق مختلف شهر انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پایداری تأمین آب نیازمند مدیریت لحظه‌ای شبکه است، گفت: گاهی بروز حوادثی مانند از مدار خارج شدن پمپ‌ها یا بروز اشکال در تجهیزات الکتریکی چاه‌های تأمین آب، موجب نوسانات مقطعی در توزیع می‌شود، اما اکیپ‌های بهره‌برداری به صورت شبانه‌روزی در حال پایش منابع، رفع حوادث و بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار هستند.

سرگلزایی یکی از مهم‌ترین اقدامات جاری شرکت را بهبود مدیریت توزیع آب عنوان کرد و افزود: تعویض مستمر شیرآلات معیوب، اصلاح تجهیزات کنترلی و عملیات روزانه بهره‌برداری، از اقداماتی است که با هدف افزایش کارایی شبکه و مدیریت بهتر توزیع آب به صورت مستمر در سطح شهر انجام می‌شود.

او درباره برنامه‌های افزایش ظرفیت تأمین آب زاهدان نیز گفت: همزمان با مدیریت شرایط موجود، چند طرح مهم برای تقویت منابع آب در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش توان پمپاژ چاه‌های دشت حرمک و آغاز بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن شهدای وحدت اشاره کرد؛ طرح‌هایی که با حمایت وزارت نیرو و تأمین منابع مالی مورد نیاز در دست اجرا هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: علاوه بر این، پروژه انتقال آب از تهلاب به زاهدان توسط شرکت آب و نیروی ایران و همچنین طرح راهبردی انتقال آب از دریای عمان که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا و با خرید تضمینی آب از سوی وزارت نیرو پشتیبانی می‌شود، آینده تأمین پایدار آب شرب زاهدان و دیگر شهرهای استان را تضمین خواهد کرد.

سرگلزایی در پایان با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه به کار گرفته است، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، یاریگر خدمت‌رسانان صنعت آب باشند تا امکان توزیع عادلانه آب برای همه مشترکان فراهم شود.

منبع شرکت آبفا استان