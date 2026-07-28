باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم معنوی «راهپیمایی جاماندگان اربعین» با حضور پرشور دلدادگان و عاشقان حسینی در نقاط مختلف استان البرز برگزار میشود.
با هدف بهرهمندی اقشار مختلف مردم از فیوضات این روز بزرگ، مسیرهای راهپیمایی و زمانبندی دقیق حرکت دستهها و هیئات عزاداری در شهرهای مختلف استان اعلام میگردد:
برنامه راهپیمایی و اجتماع عزاداران در شهرهای استان در سالل ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:
کرج: امامزاده محمد (ع) – ساعت ۹ صبح
فردیس: از سهراه حافظیه تا فلکه چهارم – ساعت ۹ صبح
هشتگرد: از میدان جهاد تا امامزاده هادی و علی (ع) شهرک ینگیامام – ساعت ۹ صبح
نظرآباد: در سه مسیر (۱. مساجد و پایگاههای بسیج به سمت امامزاده احمد و محمود (ع)؛ ۲. از حرم شهدای گمنام تنکمان به سمت امامزاده ابراهیم (ع) تنکمان؛ ۳. از روستاهای احمدآباد و صالحیه به سمت امامزاده جعفر (ع)) – ساعت ۱۰ صبح
اشتهارد: پیادهروی تا امامزاده سلیمان (ع) – ساعت ۹ صبح
چهارباغ: از مسجد روستای عربآباد خسروی به سمت امامزاده برهانالدین روستای قوهه و از مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) ملکآباد به سمت امامزاده حسین (ع) – ساعت ۱۰ صبح
طالقان: از محله منگلان تا امامزاده هارون (ع) – ساعت ۷:۳۰ صبح
ماهدشت: از روبروی کلانتری تا امامزاده بیبی سکینه (س) – ساعت ۸ صبح
مشکیندشت: تجمعات شبانه به مدت ۳ شب – ساعت ۹ شب
محمدشهر: از ابتدای بلوار حاج قاسم سلیمانی (همایونویلا) تا امامزاده عبدالله (ع) – ساعت ۹:۳۰ صبح
مهرشهر: از طرف پل ۱۵ خرداد (حسینآباد) به سمت امامزاده طاهر (ع) – ساعت ۹ صبح
کمالشهر: از میدان شهرداری کمالشهر تا مسجد جامع – ساعت ۱۰ صبح
گرمدره: بلوار کوهک، مسجد صاحبالزمان (عج) و بلوار امیرآباد به سمت گلزار شهدا – ساعت ۱۰ صبح
تنکمان: حرکت از شهدای گمنام شهر تنکمان به سمت امامزاده ابراهیم (ع) – ساعت ۸ صبح