باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم معنوی «راهپیمایی جاماندگان اربعین» با حضور پرشور دلدادگان و عاشقان حسینی در نقاط مختلف استان البرز برگزار می‌شود.

با هدف بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فیوضات این روز بزرگ، مسیرهای راهپیمایی و زمان‌بندی دقیق حرکت دسته‌ها و هیئات عزاداری در شهرهای مختلف استان اعلام میگردد:

برنامه راهپیمایی و اجتماع عزاداران در شهرهای استان در سالل ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

کرج: امام‌زاده محمد (ع) – ساعت ۹ صبح

فردیس: از سه‌راه حافظیه تا فلکه چهارم – ساعت ۹ صبح

هشتگرد: از میدان جهاد تا امام‌زاده هادی و علی (ع) شهرک ینگی‌امام – ساعت ۹ صبح

نظرآباد: در سه مسیر (۱. مساجد و پایگاه‌های بسیج به سمت امام‌زاده احمد و محمود (ع)؛ ۲. از حرم شهدای گمنام تنکمان به سمت امام‌زاده ابراهیم (ع) تنکمان؛ ۳. از روستاهای احمدآباد و صالحیه به سمت امام‌زاده جعفر (ع)) – ساعت ۱۰ صبح

اشتهارد: پیاده‌روی تا امام‌زاده سلیمان (ع) – ساعت ۹ صبح

چهارباغ: از مسجد روستای عرب‌آباد خسروی به سمت امام‌زاده برهان‌الدین روستای قوهه و از مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) ملک‌آباد به سمت امام‌زاده حسین (ع) – ساعت ۱۰ صبح

طالقان: از محله منگلان تا امام‌زاده هارون (ع) – ساعت ۷:۳۰ صبح

ماهدشت: از روبروی کلانتری تا امام‌زاده بی‌بی سکینه (س) – ساعت ۸ صبح

مشکین‌دشت: تجمعات شبانه به مدت ۳ شب – ساعت ۹ شب

محمدشهر: از ابتدای بلوار حاج قاسم سلیمانی (همایون‌ویلا) تا امام‌زاده عبدالله (ع) – ساعت ۹:۳۰ صبح

مهرشهر: از طرف پل ۱۵ خرداد (حسین‌آباد) به سمت امام‌زاده طاهر (ع) – ساعت ۹ صبح

کمال‌شهر: از میدان شهرداری کمال‌شهر تا مسجد جامع – ساعت ۱۰ صبح

گرمدره: بلوار کوهک، مسجد صاحب‌الزمان (عج) و بلوار امیرآباد به سمت گلزار شهدا – ساعت ۱۰ صبح

تنکمان: حرکت از شهدای گمنام شهر تنکمان به سمت امام‌زاده ابراهیم (ع) – ساعت ۸ صبح