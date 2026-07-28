معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:۱۰ مرکز متخلف پلمب و پرونده ۲ مرکز نیز برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارجاع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله تقوی،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۱۲۰ مورد بازرسی از مراکز درمانی استان در تیرماه سالجاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۰ مرکز متخلف پلمب و پرونده ۲ مرکز نیز برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارجاع شد.

اوی با اشاره به تداوم نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، افزود: در تیرماه سالجاری، کارشناسان نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در مجموع ۱۲۰ مورد بازرسی از مراکز درمانی استان انجام دادند.

وی اضافه کرد: از این تعداد، ۴۸ مورد مربوط به بازرسی از مطب پزشکان و دندانپزشکان، ۳۹ مورد مربوط به موسسات پزشکی و پیراپزشکی و ۳۳ مورد نیز مربوط به شناسایی و بازرسی از مراکز غیرمجاز بود.

وی با بیان این‌که نظارت بر کیفیت خدمات درمانی و برخورد با تخلفات به‌صورت مستمر در دستور کار این معاونت قرار دارد، ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها و بر اساس ضوابط و مقررات، برای ۱۰ مرکز تذکر کتبی صادر شد و ۱۰ مرکز متخلف نیز پلمب یا تعطیل شدند.

تقوی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده ۲ مرکز متخلف به‌منظور رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی و دادسرا ارجاع گردید.

وی تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف صیانت از سلامت مردم و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نظارت بر مراکز درمانی مجاز و برخورد با مراکز غیرمجاز را با جدیت دنبال می‌کند و از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دانشگاه گزارش کنند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم