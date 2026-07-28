نظامیان اسرائیلی به مقر رادیو الهدی قرآن در شهر قلقلیه در کرانه باختری اشغالی یورش بردند و این ایستگاه را تعطیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نظامیان اسرائیلی روز سهشنبه به مقر رادیو الهدی قرآن در شهر قلقلیه در کرانه باختری اشغالی یورش بردند و این ایستگاه را تعطیل و تجهیزات آن را ضبط کردند.
منابع محلی به آناتولی گفتند کهتعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی به همراه یک بولدوزر وارد قلقلیه شد و سپس به دفاتر این رادیو یورش برد.
منابع گفتند که نیروها این ایستگاه را تعطیل کرده و تجهیزات و سایر محتویات را از ساختمان ضبط کردند. بلافاصله مشخص نشد که چه اقلامی ضبط شده یا این تعطیلی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
نظامیان اسرائیلی تقریباً روزانه در سراسر شهرها و روستاهای کرانه باختری اشغالی یورشهایی انجام میدهند که اغلب شامل دستگیریها و حملات به فلسطینیان و اموال آنهاست.
یورشهای نظامی اسرائیل و حملات شهرکنشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی از زمان شروع نسلکشی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است. بر اساس آمارهای رسمی فلسطین، بیش از ۱،۱۸۲ فلسطینی در این مدت کشته، حدود ۱۳،۰۰۰ نفر مجروح و نزدیک به ۲۴،۰۰۰ نفر دستگیر شدهاند.
منبع: آناتولی