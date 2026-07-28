باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الی کوهن، وزیر انرژی رژیم تروریستی اسرائیل گفت که اگر ترکیه به برنامههای خود برای ایجاد پایگاه در خاک سوریه ادامه دهد، این رژیم تروریستی نیز پایگاههای نظامی در سوریه ایجاد خواهد کرد.
کوهن اعلام کرد که تلآویو در برابر هرگونه اقدام نظامی ترکیه در مجاورت سوریه بیتفاوت نخواهد ماند و ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل برای تضمین امنیت و حفاظت از منافع استراتژیک خود در منطقه، به این اقدام پاسخ خواهد داد.
کوهن افزود که مناطق اطراف نوار غزه عملا به بخشی از خود غزه تبدیل شدهاند، همانطور که در مورد مرزهای سوریه و لبنان نیز همینطور است، و اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل با یک واقعیت میدانی جدید روبهرو است که مستلزم حضور نظامی مستقیم در این مناطق برای محافظت از شهرکهای صهیونیستی است.
کوهن اعلام کرد که نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در سفر خود به واشنگتن، مسائل حساس مربوط به ایران و لبنان، از جمله خلع سلاح حزب الله را مورد بررسی قرار خواهد داد.
شایان ذکر است که از زمان سقوط بشار اسد و روی کار آمدن تروریستهای سوری در دمشق، رژیم تروریستی اسرائیل مناطقی از جنوب سوریه را اشغال و اعلامکرده است قصد خروج از مناطق اشغالی را ندارد، سربازان صهیونیستی نیز به راحتی وارد خانههای مردم سوریه میشوند آنها را جستجو و حتی مورد بازداشت قرار میدهند.
منبع: آر تی