تأمین ۱۸ درصدی آب شرب البرز از منابع سطحی/ پساب روزانه؛ تنها پتانسیل نجات فضای سبز کرج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جهانشاهی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی البرز من سلام با اشاره به چالش‌های جدی تأمین آب در استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش مستمر بارندگی‌ها نسبت به سال‌های گذشته، محدودیت‌هایی در برداشت آب در خروجی شهر کرج اعمال شد تا اولویت اصلی یعنی تأمین آب شرب جمعیت استان‌های البرز و تهران محقق شود.

او با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مهار سیلاب‌ها افزود: در این مدت اقدامات مؤثری به عمل آمد و در چند نوبت موفق به آبگیری شدیم تا سیلاب‌های جاری در کانال‌های انتقال هدایت و ذخیره‌سازی شوند. البته تأسیساتی که در محدوده چپ و راست رودخانه کرج قرار دارند در تولیت آب منطقه‌ای البرز نیستند، با این حال پیگیری‌های مستمری برای سروسامان دادن به وضعیت این بخش انجام گرفته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای البرز با اشاره به ثبت رکوردهای کم‌سابقه در کاهش ذخایر آبی تصریح کرد: سال گذشته میزان ذخیره آب پشت سدهای استان به کمترین حد خود در ۵۷ سال گذشته رسید. با این حال تلاش‌های بسیاری انجام شد تا فرآیند آبگیری و توزیع آب در مناطق مختلف بدون وقفه ادامه یابد. در این راستا سه میلیون مترمکعب از ۲۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره شد و برنامه‌ریزی برداشت از آب‌های سطحی مطابق سال گذشته تدوین گردید تا بتوانیم تا پایان سال آتی روند برداشت از آب پشت سدها را مدیریت کنیم.

وی به هماهنگی‌های مدیریتی در استان برای حل مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: شخص استاندار و نمایندگان مردم البرز در مجلس جلسات متعددی را برگزار کردند که منجر به صدور مجوزهای اولیه شد. یکی از چالش‌های اخیر، بروز مشکل در سردهنه کانال‌های آب به دلیل بمباران پل بی یک بود که بلافاصله با ابلاغ دستورالعمل‌ها به پیمانکاران شرکت آب منطقه‌ای و فراهم کردن امکانات و تسهیلات در منطقه، عملیات بازگشایی سردهنه انجام شد و هم‌اکنون پذیرش آب در حال انجام است.

جهانشاهی با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب جمعیت چهار میلیون نفری، تراکم بالای جمعیت، مصارف باغ‌ها و صنایع البرز را تحت تأثیر قرار داده است، به مجری رادیو البرز گفت: تنها پتانسیل واقعی ما در استان البرز برای پاسخگویی به این نیازها، استفاده از پساب تصفیه‌شده است. در این زمینه شهرداری کرج اقداماتی را برای جمع‌آوری و راه‌اندازی شبکه فاضلاب در مناطق بالای اتوبان انجام داده است که خروجی آن تولید روزانه ۱۰ کیلومتر مربع پساب در استان خواهد بود.

او در ادامه به چالش بزرگ چاه‌های غیرمجاز و بار مالی سنگین آن اشاره کرد و به مجری سیمای البرز افزود: انسداد چاه‌های غیرمجاز سالانه هزینه‌های سنگینی را به شرکت آب منطقه‌ای تحمیل می‌کند؛ به طوری که مسدود کردن هر حلقه چاه حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد و بر اساس برنامه باید یک هزار و ۴۴۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای البرز راهکار اساسی مقابله با این پدیده را پیشگیری از خرد شدن اراضی دانست و تاکید کرد: اگر مانع از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و باغی در البرز شویم، تقاضا برای حفر چاه‌های جدید خودبه‌خود از بین خواهد رفت. در همین راستا برای مدیریت مصرف، عملیات تجهیز تمامی چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند در سال جاری اجرایی می‌شود.

جهانشاهی در پایان درباره نحوه تخصیص آب به باغ‌های استان خاطرنشان کرد: سهمیه آب باغ‌ها در دو نوبت تأمین می‌شود که تاریخ دقیق آن پس از پایان عملیات پاکسازی و نهایی شدن اقدامات نهادی اعلام خواهد شد.