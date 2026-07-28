برای نقاشی ساختمان، مهمترین مسئله انتخاب بهترین مارک رنگ است که به طور معمول کار آسانی به نظر نمیرسد. افراد عادی ممکن است در مورد انتخاب بهترین برند رنگ ساختمان دچار سردرگمی شوند و این کار بیشتر از عهده متخصصان و نقاشان حرفهای برمیآید. در حال حاضر، انواع برندهای ایرانی و خارجی با کیفیتهای متفاوتی در بازار وجود دارند. اگر رنگ ساختمان، کیفیت مناسبی نداشته باشد، زیبایی و دوام نمای داخلی و خارجی ساختمان به شدت کاهش مییابد. در این مقاله، به بررسی بهترین برندهای رنگ ساختمانی در ایران میپردازیم.
برای انتخاب بهترین مارک رنگ ساختمان، باید با ویژگیهای بهترین تولیدکنندگان رنگ آشنا باشید. این ویژگیها شامل موارد زیر میشوند:
قبل از هر چیز باید بدانیم که هر برندی در تولید چه نوع رنگهایی تخصص دارد. در ادامه، بهترین برندهای بازار را به طور کامل معرفی میکنیم:
در صدر لیست بهترین برندهای رنگ ساختمانی، رنگ هپالوکس قرار میگیرد. این برند که توسط یک گروه قدیمی در زمینه ساخت و فروش رنگ دیوار با سابقهای نزدیک به 70 سال در بازار رنگ ایران اداره میشود، با شعار «ما به زندگی شما رنگ میدهیم»، مجموعهای کامل از محصولات شامل رنگهای روغنی، اکریلیک، پلاستیک، ضد زنگ و اسپری رنگ را به بازار عرضه کرده است. رنگهای روغنی هپالوکس در انواع براق، نیم براق و مات (به ویژه در فام سفید) تولید میشوند.
از مهمترین ویژگیهای محصولات هپالوکس میتوان به پوششدهی فوقالعاده بالا، چسبندگی عالی به سطوح مختلف، براقیت بالا و مقاومت 100 درصدی در برابر شرایط محیطی اشاره کرد. رنگهای اکریلیک این برند نیز با چسبندگی بالا روی سطوح گچی، چوبی و سیمانی، مقاومت خوبی در برابر رطوبت و نور خورشید دارند.
صنایع رنگ سحر یکی از باسابقهترین برندهای ایرانی است که فعالیت خود را از سال 1365 آغاز کرده است. این برند به دلیل کیفیت بالا و پوششدهی خوب محصولاتش، محبوبیت زیادی بین نقاشان ساختمانی دارد. رنگ سحر محصولات خود را در وزنها و بستهبندیهای متنوعی به فروش میرساند که این امر خرید را برای مصرفکنندگان آسان میکند. اگر به دنبال مدیریت هزینهها هستید، بررسی قیمت رنگ پلاستیک سحر میتواند گزینهای اقتصادی و در عین حال باکیفیت برای سقفها باشد.
برند هادی را میتوان به عنوان یکی از ستونهای اصلی تولید رنگ در ایران معرفی کرد که بخش بزرگی از نیاز بازار را تامین میکند. تجربه این برند به بیش از نیم قرن میرسد. تخصص اصلی رنگ هادی در تولید رنگهای روغنی، به ویژه رنگهای روغنی براق است که دوام و درخشندگی بینظیری به دیوارها و سطوح فلزی میبخشند.
شرکت رنگ هاویلوکس در سال 1339 تاسیس شده و از قدمت و اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. این شرکت در حال حاضر با برند معتبر آلمانی کاپارول همکاری میکند که نتیجه آن، تولید رنگهایی با استانداردهای جهانی است. رنگهای روغنی و پلاستیک هاویلوکس به دلیل مقاومت بالا در برابر شستشو، برای فضاهای پرتردد بسیار مناسب هستند.
رنگ الوان با حدود 40 سال سابقه فعالیت، یکی از پیشگامان رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی در ایران است. این شرکت، محصولات خود را با گاز مایع فاقد بو تولید کرده و از خشککنهای سربدار استفاده نمیکند. درنتیجه، رنگهای اکریلیک الوان بر پایه آب تولید شده، ضرری برای سلامتی ندارند و 100 درصد قابل شستشو هستند.
کاپارول یک برند بینالمللی با بیش از یک قرن تجربه است که در ایران با همکاری هاویلوکس تولید میشود. پوششدهی و دوام بسیار بالا و سازگاری با محیط زیست، از مهمترین مزایای محصولات این برند هستند. معروفترین محصول این شرکت، رنگ مالریت است که بر پایه آب تولید شده و هیچگونه بوی تیزی ندارد.
شرکت رنگ پارس بهاران با بهرهگیری از متخصصان حرفهای و آزمایشگاههای مجهز، رنگهای ساختمانی متنوعی را تولید و به بازار عرضه میکند. کیفیت پایدار و تنوع رنگی از ویژگیهای بارز این برند است. همچنین باید به قیمت مقرون به صرفه محصولات این شرکت اشاره کرد.
جوتن یک برند اصیل نروژی است که از سال 1926 فعالیت میکند. محصولات جوتن کیفیت فوقالعاده بالایی دارند و به دلیل خاصیت الاستیک، از ایجاد ترکهای سطحی روی دیوار جلوگیری بعمل میآورند. طیف وسیع و بینظیر رنگهای کامپیوتری جوتن، دست طراحان دکوراسیون داخلی را برای اجرای هر ایدهای باز گذاشته است.
رنگآمیزی دیوارهایی که در معرض رطوبت قرار دارند، نیازمند زیرسازی اصولی و استفاده از رنگهای تخصصی ضد آب است. پیش از شروع کار، باید منبع نم و رطوبت را شناسایی و برطرف کنید؛ در غیر این صورت، حتی باکیفیتترین رنگها نیز پس از مدتی پوسته پوسته میشوند.
برای این نوع فضاها، گزینههای زیر بهترین عملکرد را دارند:
این رنگها به دلیل ایجاد پوشش انعطافپذیر و قابل تنفس، مانع از تجمع رطوبت در زیر لایه رنگ شده و مقاومت بالایی در برابر ترک خوردگی و کپک دارند. رنگ اکریلیک هپالوکس به دلیل فرمولاسیون پیشرفته و مقاومت فوقالعاده در برابر رطوبت، یکی از بهترین گزینهها برای دیوارهای نمدار است. همچنین برندهای معتبری مانند الوان، کاپارول و جوتن نیز رنگهای اکریلیک ضدآب بسیار باکیفیتی تولید میکنند.
رنگهای روغنی به دلیل ساختار غیرقابل نفوذ خود، سدی محکم در برابر آب ایجاد میکنند و قابل شستشو هستند. در این میان، رنگ روغنی هپالوکس با دوام و ماندگاری بلندمدت، انتخاب مناسب برای محیطهای مرطوب است. برندهای نامآشنای دیگری همچون سحر و هاویلوکس نیز در زمینه تولید رنگهای روغنی مقاوم در برابر رطوبت، عملکرد درخشانی دارند. برای اطلاع از قیمت رنگ روغنی، با شماره 67133-021 تماس بگیرید.
برای سطوحی که رطوبت زیادی دارند، استفاده از رنگهای عایق سیلیکونی یا نانو که به عمق دیوار نفوذ میکنند، توصیه میشود.
هر بخش از خانه، کاربری متفاوتی دارد و انتخاب بهترین رنگ برای آن باید بر اساس نیازهای دکوراتیو و عملکردی همان محیط انجام شود.