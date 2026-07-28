مدیرکل هواشناسی اردبیل از وزش باد‌های تند تا شدید شرقی و هوای نسبتاً گرم طی سه روز آینده در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی از حاکمیت پدیده وزش باد شرقی (خزری) طی سه روز آینده در این استان خبر داد و با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: این وزش باد روز‌های سه‌شنبه و پنج‌شنبه در مناطق شمالی، نوار شرقی و دشت اردبیل، و فردا (چهارشنبه، ۷ مرداد) در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با سرعت تند تا شدید همراه خواهد بود؛ از این رو در مناطق مستعد، وقوع گرد و خاک محلی دور از انتظار نیست.
او افزود: با کاهش سرعت وزش باد در روز چهارشنبه، هوای نسبتاً گرم‌تری نسبت به امروز (سه‌شنبه) در مناطق مرکزی و شمالی استان حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان درباره اوضاع جوی در روز‌های پایانی هفته (۸ و ۹ مرداد) نیز گفت: دمای هوا در این روز‌ها چند درجه کاهش یافته و هوای معتدل تابستانی در غالب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین تا پایان هفته جاری، هیچ سامانه بارشی فعالی برای استان مورد انتظار نیست.
منبع: هواشناسی

برچسب ها: وزش باد شرقی ، وقوع گرد و خاک ، هوای گرم
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