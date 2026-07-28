فراخوان مقاله چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای» از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اعلام کرد:،چهملین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که مقالات علمی آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی خواهد شد، با هدف واکاوی و تبیین گفتمان تقریبی، صلح، امنیت و اقتدار امت اسلامی از منظر اندیشه‌های امام شهید، از چهارم لغایت هشتم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

دبیرخانه کنفرانس با دعوت از اندیشمندان، استادان و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر جهان، محورهای هشت‌گانه پژوهشی این رویداد را در حوزه‌های هویت‌سازی، حکمرانی، اقتصاد مقاومتی و بررسی تحولات معاصر جهان اسلام اعلام کرده است.

بر اساس اعلام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، محورهای اصلی نگارش مقالات علمی این کنفرانس شامل «مفهوم وحدت، امت و تمدن نوین اسلامی در آموزه‌های امام شهید»، «نقش مشترکات اسلامی در شکل‌گیری هویت امت واحده»، «چالش‌های اتحاد امت در دوران معاصر»، «جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت اسلامی»، «نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های اقتصادی»، «آموزه‌های امام شهید در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی»، «سیاست و حکمرانی در امت اسلامی» و «بررسی جنگ و صلح در سیره پیامبر (ص)، موازنه دفاع و مصالحه و مسأله فلسطین و لبنان در اندیشه امام شهید» است.

پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در قالب حداقل هشت و حداکثر ۲۰ صفحه (هر صفحه استاندارد ۳۰۰ کلمه) تدوین کنند. طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات یکم شهریورماه ۱۴۰۵ خواهد بود و در پایان کنفرانس، ضمن اعطای گواهی معتبر ارائه مقاله به شرکت‌کنندگان، از صاحبان آثار برتر با اهدای جوایز نفیس تجلیل به عمل می‌آید.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای رسمی کنفرانس به نشانی iuc.taqrib.ir/iuc40 مراجعه کرده، با پست الکترونیک info.taqrib@gmail.com مکاتبه کنند یا از طریق شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۵۵۴۴۵ (داخلی‌های ۱۰۱، ۱۰۳ و ۱۱۴)، پیام‌رسان ایتا به شناسه taqrib_Conference_40@ و کانال رسمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با دبیرخانه ارتباط برقرار نمایند.

برچسب ها: امام شهید ، کنفرانس بین المللی
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