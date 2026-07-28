باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اعلام کرد:،چهملین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که مقالات علمی آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایهسازی خواهد شد، با هدف واکاوی و تبیین گفتمان تقریبی، صلح، امنیت و اقتدار امت اسلامی از منظر اندیشههای امام شهید، از چهارم لغایت هشتم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
دبیرخانه کنفرانس با دعوت از اندیشمندان، استادان و طلاب حوزههای علمیه سراسر جهان، محورهای هشتگانه پژوهشی این رویداد را در حوزههای هویتسازی، حکمرانی، اقتصاد مقاومتی و بررسی تحولات معاصر جهان اسلام اعلام کرده است.
بر اساس اعلام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، محورهای اصلی نگارش مقالات علمی این کنفرانس شامل «مفهوم وحدت، امت و تمدن نوین اسلامی در آموزههای امام شهید»، «نقش مشترکات اسلامی در شکلگیری هویت امت واحده»، «چالشهای اتحاد امت در دوران معاصر»، «جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت اسلامی»، «نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاریهای اقتصادی»، «آموزههای امام شهید در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی»، «سیاست و حکمرانی در امت اسلامی» و «بررسی جنگ و صلح در سیره پیامبر (ص)، موازنه دفاع و مصالحه و مسأله فلسطین و لبنان در اندیشه امام شهید» است.
پژوهشگران میتوانند مقالات خود را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در قالب حداقل هشت و حداکثر ۲۰ صفحه (هر صفحه استاندارد ۳۰۰ کلمه) تدوین کنند. طبق زمانبندی اعلامشده، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات یکم شهریورماه ۱۴۰۵ خواهد بود و در پایان کنفرانس، ضمن اعطای گواهی معتبر ارائه مقاله به شرکتکنندگان، از صاحبان آثار برتر با اهدای جوایز نفیس تجلیل به عمل میآید.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبتنام و ارسال آثار میتوانند به تارنمای رسمی کنفرانس به نشانی iuc.taqrib.ir/iuc40 مراجعه کرده، با پست الکترونیک info.taqrib@gmail.com مکاتبه کنند یا از طریق شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۵۵۴۴۵ (داخلیهای ۱۰۱، ۱۰۳ و ۱۱۴)، پیامرسان ایتا به شناسه taqrib_Conference_40@ و کانال رسمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با دبیرخانه ارتباط برقرار نمایند.