باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: کنارگذر پنج پل محور غرب بندرعباس و شهرستان خمیر یک هفته پس از حمله متجاوزان آمریکایی به زیرساخت‌های استان آسفالت شد و پل‌ها تا ۲ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

علیرضا محمدی افزود: پل شور در مسیر رفت تا دو ماه آینده، و برگشت نیز ۴ ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: اکنون رفت و آمد درکنارگذر‌های آسفالت شده دو پل سرزه جاده میناب رودان برقرار است و این دو پل نیز تا دو ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

تونل شهید میرزایی در مسیر رفت نیز ۱۲ ساعت پس از حمله ارتش متجاوز آمریکا به صورت دو طرفه بازگشایی شد و اکنون رفت و آمد در هر دو مسیر رفت و برگشت تونل در جریان است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: طرح ایمن سازی این دو تونل درحال اجراست.