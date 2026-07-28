نشست مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، نشست صمیمانه دکتر مرضیه وحیددستجردی؛ دبیر ستاد ملی جمعیت، با دکتر رائد فریدزاده؛ رئیس سازمان سینمایی، معاونان و مدیران دو مجموعه، با محوریت بررسی ظرفیت‌های هنر، سینما و محصولات فرهنگی در ترویج فرهنگ خانواده، ازدواج و فرزندآوری برگزار شد.

در این نشست، حاضران با تأکید بر نقش اثرگذار هنر و سینما در فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌های اجتماعی، درباره راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت آثار سینمایی، مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه، جشنواره‌های فرهنگی و هنری و همچنین توسعه برنامه‌های حمایتی برای ترویج ارزش‌های خانواده و سیاست‌های جمعیتی به تبادل نظر پرداختند.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در این نشست با تأکید بر اینکه تحقق اهداف جمعیتی بدون بهره‌گیری از ظرفیت هنر و فرهنگ امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت حمایت هدفمند از تولید آثار تأثیرگذار، توسعه همکاری‌های میان دستگاهی و استفاده از زبان هنر برای ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.

در ادامه، رئیس سازمان سینمایی گزارشی از اقدامات این سازمان در حوزه جمعیت ارائه کرد و با اشاره به اجرای طرح بلیت رایگان و نیم‌بهای سینما برای خانواده‌ها در روز ملی جمعیت، از استقبال قابل توجه مخاطبان و آثار مثبت این طرح در افزایش نشاط خانوادگی و گسترش عدالت فرهنگی سخن گفت.

همچنین حمایت از تولید آثار سینمایی، مستند، انیمیشن و فیلم کوتاه با رویکرد خانواده‌محور، برگزاری نشست‌های تخصصی با سینماگران، بهره‌گیری از ظرفیت جشنواره‌های سینمایی و هدایت تولیدات فرهنگی در راستای تقویت بنیان خانواده، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری‌های مشترک میان دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازمان سینمایی، طراحی برنامه‌های فرهنگی مؤثر و حمایت از تولید آثار هنری با محوریت خانواده و جمعیت به‌عنوان یکی از اولویت‌های مشترک دو مجموعه تأکید شد.

برچسب ها: ستاد ملی جمعیت ، فیلم کوتاه
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