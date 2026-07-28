باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت کشور و امنیت کره جنوبی روز سهشنبه از گزارش نشت فسفر سفید در داخل یک پایگاه هوایی بزرگ نظامی آمریکا در پیونگتائک، استان گیونگگی خبر داد.
بر اساس گزارش آتشنشانی و مقامات پلیس، خدمات اضطراری اولین گزارش را مبنی بر «نشت مشکوک مواد شیمیایی از یک کلاهک» در محوطه پایگاه هوایی اوسان (K-۵۵) در سئوتان-میون، پیونگتائک دریافت کردند.
مقامات هشدارهای اضطراری از طریق پیامک برای ساکنان مجاور صادر کردند و به آنها دستور دادند که به مکان امنی تخلیه شده و از هرگونه تماس پوستی با این ماده خودداری کنند. فسفر سفید در تماس با هوا خودبهخود مشتعل میشود، دود سفید غلیظی تولید میکند، در صورت تماس با پوست باعث سوختگی شدید میشود و در صورت استنشاق شدید دود میتواند کشنده باشد.
منبع: رویترز