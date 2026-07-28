شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حرکت نمادین کاروان اسرا در مسیر کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به اربعین حسینی عاشقان و شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) آماده پیاده‌روی برای اربعین سید و سالار شهیدان می‌شوند و راهی کربلای معلی می‌شوند.

راه اندازی دسته‌های عزاداری رنگ و بوی خاصی به این مسیر داده است، یکی از این دسته‌ها، کاروان نمادین اسرای کربلا است. شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری گوشه‌هایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - عراق

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