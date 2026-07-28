شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حرکت نمادین کاروان اسرا در مسیر کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به اربعین حسینی عاشقان و شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) آماده پیاده‌روی برای اربعین سید و سالار شهیدان می‌شوند و راهی کربلای معلی می‌شوند.

راه اندازی دسته‌های عزاداری رنگ و بوی خاصی به این مسیر داده است، یکی از این دسته‌ها، کاروان نمادین اسرای کربلا است. شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری گوشه‌هایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - عراق

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

حرکت نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار عراق؛
گوشه‌هایی از حال و هوای زائران اربعین حسینی در نجف اشرف + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار همدان؛
پخت نان نذری به سبک اهالی روستای تکه در آستانه اربعین حسینی + فیلم
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادای احترام دانش آموزان دیزج‌دیز در پیاده‌روی اربعین به نوگلان شهید میناب
موج همدلی و وطن دوستی مردم انقلابی دیباج در میدان اقتدار و مقاومت + فیلم
شور حماسی مردم انقلابی شهباز در میدان مقاومت + فیلم
نگرانی وراث از تاخیر در واریز انتقال سهام عدالت متوفیان
عزاداری و تجمع خونخواهی مردم خوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
عزاداری و تجمع خونخواهی مردم خوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
نگرانی وراث از تاخیر در واریز انتقال سهام عدالت متوفیان
شور حماسی مردم انقلابی شهباز در میدان مقاومت + فیلم
ادای احترام دانش آموزان دیزج‌دیز در پیاده‌روی اربعین به نوگلان شهید میناب
موج همدلی و وطن دوستی مردم انقلابی دیباج در میدان اقتدار و مقاومت + فیلم
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس