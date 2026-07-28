شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حرکت نمادین کاروان اسرای امام حسین(ع) در مسیر کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به اربعین حسینی عاشقان و شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) آماده پیاده روی برای اربعین سید و سالار شهیدان می‌شوند و راهی کربلای معلی می‌شوند. راه اندازی دسته‌های عزاداری رنگ و بوی خاصی به این مسیر داده است، یکی از این دسته‌ها، کاروان نمادین اسرای کربلا است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری گوشه‌هایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - عراق

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گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

حرکت نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

گزارش تصویری از نمادین کاروان اسرای امام حسین (ع) در مسیر کربلا

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی ، سوژه خبری
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