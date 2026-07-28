رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: دستگاه قضایی به عنوان بازوی اجرای عدالت، خونخواهی جنایت بی‌رحمانه به شهادت رساندن کودکان معصوم و فرشته‌های دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را با تمام توان و از تمامی ابزارهای قانونی پیگیری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، روز سه شنبه در دیدار با همسر شهید «حمید سالاری» و مادر شهیده «سنار سالاری»، (از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب) با خطاب قرار دادن خانواده این شهید که همزمان همسر و فرزند خود را در یک واقعه از دست داده‌اند، افزود: دستگاه قضایی به عنوان بازوی اجرای عدالت، خونخواهی جنایت بی‌رحمانه به شهادت رساندن کودکان معصوم و فرشته‌های دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را با تمام توان و از تمامی ابزارهای قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این جنایت تنها یک حمله نظامی نبود، بلکه حمله‌ای به قلب انسانیت و آینده یک ملت بود یادآور شد: خون این عزیزان، از نظر حقوقی و اخلاقی، ادعایی است که جهان هرگز نمی‌تواند از آن بگذرد و دستگاه قضایی نیز تمامی پیگیری‌ها را در مسیر اثبات مسئولیت و مجرمانه بودن اقدامات نیروهای متجاوز پیش خواهد برد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: پیگیری‌های قضایی، فراتر از مرزهای داخلی و در قالب استانداردهای بین‌المللی برای محکوم کردن این اقدام وحشیانه دنبال خواهد شد تا عدالت، حتی در برابر قدرتمندترین زورگویان جهان، برقرار گردد.

حجت‌الاسلام پورخاقان ، همچنین در جریان بازدید از محل مدرسه «شجره طیبه» میناب، با بیان اینکه این مدرسه به عنوان مشهد شهادت کودکان معصوم بزرگترین جنایت آمریکایی صهیونی محسوب می‌شود، تأکید کرد: این مکان باید بدون بازسازی و دست‌نخورده به عنوان موزه حقوق بشر آمریکایی باقی بماند تا آیندگان همواره این جنایت بزرگ را نظاره گر باشند.

وی حادثه بمباران مدرسه میناب را یکی از تلخ‌ترین جنایات علیه حقوق بشر در حافظه ملی کشور دانست و افزود: در این پرونده زمان، فرآیند رسیدگی به حقوق شهدا و عدالت برای آنان را متوقف نمی‌کند.

برچسب ها: حمله آمریکا ، نیروهای مسلح
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