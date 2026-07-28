مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ در یک عملیات اطلاعاتی و غافلگیرانه، عامل اصلی تأمین و توزیع سلاح‌های غیرمجاز برای باند‌های شرارت، سرقت و زورگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، این متهم با سوءاستفاده از فضای مجازی و بستر‌های ارتباطی، افرادی را که به دنبال تهیه سلاح برای ارتکاب جرایم مختلف بودند، شناسایی کرده و اقدام به تأمین و عرضه سلاح‌های غیرمجاز می‌کرد.

بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد فعالیت‌های این فرد با شبکه‌ای از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط بوده که با هدف ارتکاب جرایمی نظیر شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری و برهم زدن نظم عمومی، درصدد تهیه سلاح‌های جنگی بودند. متهم برای مخفی نگه داشتن فعالیت‌های خود از واسطه‌ها و رابط‌های متعدد استفاده می‌کرد تا مسیر شناسایی و ردیابی خود را دشوار سازد.

پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد دقیق ارتباطات و شناسایی تحرکات متهم، تیم عملیاتی پلیس اطلاعات در یک عملیات غافلگیرانه در محدوده اتوبان شهید بابایی وی را دستگیر کرد.

در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح جنگی، تعدادی سلاح شکاری غیرمجاز و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و ضبط شد. همچنین بررسی سوابق متهم نشان داد وی پیش از این نیز سابقه کیفری در زمینه خرید و فروش سلاح داشته و پس از آزادی، بار دیگر فعالیت مجرمانه خود را از سر گرفته بود.

با تکمیل تحقیقات اولیه و با توجه به سوابق کیفری و اهمیت پرونده، متهم با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع قضایی روانه زندان شد تا روند رسیدگی به اتهامات وی ادامه یابد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: خرید، فروش، حمل یا نگهداری هرگونه سلاح غیرمجاز، چه از طریق فضای مجازی و چه به هر شیوه دیگر، جرم محسوب شده و مرتکبان آن با برخورد قاطع قانونی و مجازات‌های سنگین قضایی مواجه خواهند شد.

برچسب ها: سارقان ، دستگیری
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