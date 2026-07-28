باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درگذشت اکبر عبدی، بازیگر برجسته و محبوب سینمای ایران که طی چند دهه فعالیت هنری با ایفای نقشهای ماندگار در آثار کمدی، اجتماعی و دفاع مقدس، جایگاهی ویژه در حافظه مخاطبان ایرانی به دست آورد، این شبکه با بازپخش چهار فیلم از کارنامه هنری او، یاد این هنرمند را گرامی میدارد.
فیلم «پنجه در خاک» که توسط ایرج قادری کارگردانی شده، سه شنبه ۶ مرداد ماه روانه آنتن میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان بهزاد جوانبخش، افسانه بایگان، اکبر عبدی، بهزاد رحیم خانی و پروین سلیمانی را نام برد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سربازان عراقی درصدد آن هستند تا مردان یک روستای مرزی را به جبهه ببرند. اما آنها ریشه خود را ایرانی میدانند. به همین دلیل شبانه تصمیم به فراری دادن جوانها میگیرند. قضیه لو میرود و عراقیها دستور دستگیری همه مردان جوان روستا را میدهند...
فیلم سینمایی «اخراجیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی، چهارشنبه ۷ مرداد ماه پخش خواهد شد. این فیلم در مورد مجید سوزوکی، فرد شرور محله است که عاشق دختر میرزا که معتمد محله است، شده و میخواهد با او ازدواج کند. میرزا خانوادهای مذهبی هستند. وی سعی میکند که خود را موجه نشان دهد ولی هربار مشکلی پیش میآید که خانواده دختر متوجه دروغگویی مجید میشوند. اکبر عبدی، محمدرضا شریفینیا، امین حیایی، کامبیز دیرباز در فیلم سینمایی «اخراجیها» ایفای نقش کردهاند.
«سفر جادویی» به کارگردانی ابوالحسن داوودی محصول ۱۳۶۹، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
اکبرعبدی، آزیتا حاجیان، فرهنگ مهرپرور، مریم هژیروند، حسین محب اهری، امیرحسین قهرایی، رضا عبدی و.. در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر رضا کمالی با تنبیه فرزندش، سینا، میخواهد از او دانش آموز ممتازی بسازد. روزی سینا از ترس پدر به درون ماشین لباسشویی خانه پناه میبرد. کسی توضیح او را که چه بر سر فرزندش آمده باور نمیکند و او را در بیمارستان بستری میکنند، اما او فرار میکند و…
فیلم «پاک باخته» به کارگردانی غلامحسین لطفی جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۲۱ تماشایی میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان علیرضا خمسه، اکبر عبدی، حمیده خیرآبادی، پریسا گلدوست، پرند زاهدی و زهره صفوی را نام برد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل میشود. او به اتفاق مادرش، همسرش زینت، خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانهای اجاره میکند که از قضا با آقا رضی همسایه میشوند. آقا رضی با خواهرش ملوک خانم و دو پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی میکند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری میکند و.
اکبر عبدی از معدود بازیگران سینمای ایران بود که با توانایی کمنظیر در ایفای نقشهای متنوع، از کمدی تا آثار جدی و دفاع مقدس، نسلهای مختلف مخاطبان را با خود همراه کرد. او با خلق شخصیتهایی فراموشنشدنی، سهمی ارزشمند در تاریخ سینما و تلویزیون ایران بر جای گذاشت و به یکی از محبوبترین هنرمندان کشور تبدیل شد.