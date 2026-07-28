رئیس‌جمهور الجزایر بدون اشاره مستقیم، اعلام کرد یک کشورک عربی در منطقه وجود دارد که هرکجا پا می‌گذارد خون‌ریزی به راه می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، به شدت از آنچه آن را «کشورکی عربی» خواند، انتقاد کرد و بدون نام بردن از کشوری مشخص، آن را به «ریختن خون در هر کجا که حضور پیدا می‌کند» متهم کرد. او همچنین تاکید کرد که الجزایر، مصر و عربستان در یک جبهه قرار دارند.

تبون در گفت‌و‌گو با رسانه‌های داخلی الجزایر گفت: «کشورکی وجود دارد که نقش بسیار منفی دارد و هر جا حضور پیدا می‌کند، خون ریخته می‌شود.»

وی افزود: «جهان عرب با شکاف‌های زیادی روبه‌رو است و ما نمی‌خواهیم بر این اختلافات بیفزاییم؛ در غیر این صورت مدت‌ها پیش روابط خود را با این کشورک قطع کرده بودیم، زیرا از آن چیزی جز خونریزی حاصل نمی‌شود.»

رئیس‌جمهور الجزایر تصریح کرد: «الجزایر و مصر در یک سنگر قرار دارند و همین موضوع درباره عربستان و همه کشور‌های حوزه خلیج فارس که روابط خوبی با آنها داریم نیز صدق می‌کند.»

با وجود نام نبردن از این کشورک، تحلیلگران معتقدند که اشاره تبون به روابط الجزایر با مصر، عربستان و کشورهای خلیج فارس، امارات مدنظر او بوده است که با دخالت در کشورهای آفریقایی در آنها جنگ و آشوب ایجاد می‌کند.

تبون همچنین با اشاره به پرونده تونس تاکید کرد که امنیت تونس، امنیت الجزایر است و هشدار داد هر طرفی که بخواهد ثبات این کشور همسایه را تهدید کند، با پاسخ قاطع الجزایر روبه‌رو خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت روابط الجزایر با کشور‌های اروپایی اکنون «بسیار عادی» شده، اما توافق مشارکت با اتحادیه اروپا باید با توجه به توسعه تولید داخلی مورد بازنگری قرار گیرد.

تبون همچنین از «برادران در کشور مالی» خواست فریب تحریک‌کنندگان خارجی را نخورند و تاکید کرد که الجزایر دشمن آنها نیست، در امور همسایگانش دخالت نمی‌کند و اجازه دخالت دیگران در امور داخلی خود را نیز نخواهد داد.

رئیس‌جمهور الجزایر در پایان تاکید کرد که کشورش برای بهبود روابط به فرانسه دست دراز نخواهد کرد و افزود الجزایر نه سهمیه ویزا خواسته، نه عذرخواهی و نه غرامت.

منبع: آر تی

برچسب ها: امارات و عربستان ، رئیس جمهور الجزایر ، کشورهای آفریقایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
دانشجو
۰۷:۳۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
امارات جز مقاومت که به خونش تشنه است، دشمنان دیگری دارد که کم از مقاومت نیستند و دنبال فرصت ضربه زدن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
حرف حقیقت است
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
امارات منافق رو باید خوب نقره داغ کرد تا قدرت ایران را خوب فهم کند ودیگر جرائت لگد پرانی و عربده کشی نداشته باشد
باید بفهمد که احترام به بزرگتر مثل همیشه واجب ولازم است
۵
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ایران
۱۹:۴۶ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
امارات‌نه.ستادعملیات‌صهیون
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
ایران درس بزرگی به امارات داد پا یت در حد گلیمت دراز کن
۵
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا ,ام الفتنه امارات است
۴
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
همين بلبشوی خلیج فارس رو هم امارات با باز کردن پای یهودیا به منطقه بپا کرد
۸
۵۲
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