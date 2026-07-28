رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: استان فارس با ثبت جهش قابل توجه ۵.۷ برابری تولید نسبت به سال گذشته، در سال زراعی جاری موفق شد جایگاه سوم سطح زیرکشت و تولید محصول راهبردی کاملینا را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: سطح زیرکشت کاملینا در استان به ۲ هزار و ۶۰۶ هکتار رسیده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته، رشد ۶۳ درصدی را تجربه کرده است.

او با اشاره به رشد چشمگیر میزان تولید این محصول در استان تصریح کرد: در حالی که تولید کاملینا در استان فارس در سال گذشته ۲۱۳ تن بود، این رقم در سال جاری با رشدی بیش از ۵ برابر به ۱ هزار و ۲۱۳ تن رسیده است که نشان‌دهنده ارتقای سطح بهره‌وری و استقبال گسترده کشاورزان از کشت این محصول است.

بهجت حقیقی در خصوص وضعیت عملکرد مزارع خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد این محصول در مزارع آبی استان یک‌هزار و ۲۲ کیلوگرم و در اراضی دیم ۶۲۵ کیلوگرم در هر هکتار بوده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: تاکنون ۷۲۰ تن از این محصول با قیمت ۹۰ هزار تومان توسط شرکت تعاونی کشاورزی دانه‌های روغنی فارس خریداری شده است و مابقی محصول تولیدی نیز از طریق خرید توافقی توسط بخش خصوصی خریداری شده یا جهت روغن‌گیری در واحد‌های سنتی مورد استفاده قرار گرفته است.

او در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار توسعه کشت دانه‌های روغنی برای تحقق امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات روغن، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی فارس با حمایت از کشاورزان و تسهیلگری در فرآیند خرید و تصفیه حساب‌ها، تمام توان خود را برای افزایش سطح زیرکشت و بهره‌وری این محصول سودآور در سال‌های آتی به کار خواهد بست.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، کاملینا ، رتبه سوم
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