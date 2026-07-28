باشگاه خبرنگاران جوان؛ دهقانیزاده، معاون عملیات فرودگاهی، با اشاره به مصوبات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور اظهار کرد: مناسبسازی فرودگاهها و فراهم کردن دسترسی مطلوب و ایمن برای افراد دارای معلولیت، از جمله موضوعات مهمی است که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغشده، اقدامات لازم برای مناسبسازی فضاهای فرودگاهی و همچنین ارتقای دسترسپذیری خدمات برای افراد دارای معلولیت باید بهصورت مستمر دنبال شود و وضعیت اجرای این اقدامات نیز از طریق بازرسیها و ارزیابیهای دورهای مورد بررسی قرار گیرد.
معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از دیدگاه و تجربه زیسته افراد دارای معلولیت در فرآیند مناسبسازی گفت: انتخاب مشاور از میان افراد دارای معلولیت برای حوزههای مرتبط با حملونقل، معماری و شهرسازی، مسکن و ساختمان از دیگر موضوعات مورد تأکید در مصوبات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور است که میتواند به شناسایی دقیقتر نیازها و رفع موانع موجود کمک کند.
دهقانیزاده همچنین با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این زمینه گفت: آگاهیبخشی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت و الزامات دسترسپذیری، نصب تابلوهای راهنما و اطلاعرسانی مناسب در فرودگاهها و استفاده از ظرفیتهای اطلاعرسانی برای ارتقای فرهنگ مناسبسازی، از دیگر محورهای مورد تأکید در این مصوبات است.
وی با اشاره به پیشبینی سازوکار دریافت مستقیم نظرات و مشکلات افراد دارای معلولیت در حوزه دسترسپذیری گفت: بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، سرشماره پیامکی ۱۰۰۰۷۰۶۹ برای دریافت پیشنهادها، انتقادات و مشکلات جانبازان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در خصوص وضعیت دسترسپذیری، مناسبسازی و خدمات ویژه فضاهای فرودگاهی در نظر گرفته شده است.
معاون عملیات فرودگاهی افزود: بازخوردهای دریافتشده از این طریق میتواند در شناسایی نقاط قابل بهبود، رفع موانع دسترسپذیری و ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی مؤثر باشد و این موارد پس از بررسی و جمعبندی، در فرآیند بهبود خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دهقانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، مناسبسازی و دسترسپذیری فرودگاهها را در راستای تکریم حقوق شهروندی و ارائه خدمات شایسته به همه مسافران، با جدیت دنبال میکند و تلاش خواهد شد با اجرای اقدامات پیشبینیشده، زمینه بهرهمندی آسانتر، ایمنتر و شایستهتر افراد دارای معلولیت از خدمات فرودگاهی فراهم شود