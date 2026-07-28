باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در مراسمی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نشان ملی مهارت را دریافت کرد و به عنوان «سفیر ملی مهارت ایران» برگزیده شد.
انتخاب رحیمی به عنوان سفیر ملی مهارت ایران در پی همکاریهای مشترک و مستمر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از ابتدای دولت چهاردهم صورت گرفته است.
در این مدت، همکاریهای دو دستگاه در اجرای طرح «مهارتآموزی تا اشتغال» با هدف توسعه مهارتآموزی، توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصتهای اشتغال گسترش یافته و برنامههای مشترک متعددی در این حوزه به اجرا درآمده است.