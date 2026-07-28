باشگاه خبرنگاران جوان - قرار بود تیم های فوتبال مس رفسنجان و صنعت نفت دیداری برای معرفی تیم هجدهم لیگ برتر برگزار کنند که در نهایت تیم رفسنجان در این سمابقه حاضر نشد و به دسته پایین تر سقوط کرد.

تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان حاضر به حضور در زمین مسابقه نشد. بر همین اساس، کمیته انضباطی رای خود را صادر کرد و صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم سوم لیگ دسته اول، جواز حضور در لیگ برتر فصل آینده را به دست آورد و مس رفسنجان نیز به لیگ دسته پایین‌تر سقوط کرد.

همچنین باشگاه مس رفسنجان به دلیل حاضر نشدن در مسابقه و برگزار نشدن این دیدار، علاوه بر شکست ۳ بر صفر شدن بازی، به پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد.