باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سیدطالب حسینی با حضور در برنامه امروز البرز، به تشریح اقدامات و دستاوردهای چند سال اخیر از زمان راهاندازی نمایندگی ورزش و جوانان در شهرستان چهارباغ پرداخت.
وی با اشاره به بهبود وضعیت سرانههای ورزشی در این شهرستان اظهار داشت در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته، شهرستان چهارباغ دارای هشت سالن ورزشی، دو استخر سرپوشیده و باشگاههای سوارکاری بسیار فعال است که ظرفیت مناسبی را برای ورزشکاران منطقه ایجاد کرده است.
حسینی به پروژههای عمرانی اخیر اشاره کرد و افزود سال گذشته پروژه ورزشی موفقی در شهرک ابریشم به بهرهبرداری رسید و همزمان با آن، ساختمان اداری ورزش و جوانان شهرستان چهارباغ نیز افتتاح شد تا روند ارائه خدمات به جامعه ورزشی تسهیل شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان چهارباغ با تاکید بر اولویتدهی به پروژههای نیمهتمام به مجری سیمای البرز گفت: اکنون پروژه ورزشی روستای زکیآباد با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۶۵ درصدی در دست اجرا است. امیدواریم با تکمیل این طرح، اولین زمین چمن فوتبال بزرگ شهرستان چهارباغ را به بهرهبرداری برسانیم. در حال حاضر تمرکز اصلی مجموعه بر تکمیل این زمین چمن قرار دارد تا کمبود موجود در این بخش هرچه سریعتر برطرف شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی اشاره کرد و یادآور شد: جلسات متعددی با مسئولان آموزش و پرورش چهارباغ برگزار شده است که خروجی آن، تعامل و برنامهریزی مناسب جهت استفاده بهینه نوجوانان و جوانان از استخرهای شهرستان است.
حسینی همچنین به وضعیت رشتههای ورزشی فعال در شهرستان اشاره کرد و گفت: در رشته فوتسال برنامههای بسیار خوبی در بخش سالنداری تدوین و اجرا شده و مربیان شاخصی در حال آموزش علاقهمندان هستند. در ورزشهای رزمی نظیر تکواندو نیز شاهد فعالیتهای درخشانی بودهایم که منجر به کسب چندین عنوان قهرمانی شده است. علاوه بر این، ورزشکاران رشته کشتی نیز در سطح شهرستان بسیار فعال و پویا هستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان چهارباغ در پایان به برنامههای فرهنگی و مهارتی اشاره کرد و به مجری سیمای البرز گفت: با همکاری و تعامل مطلوب با بسیج ورزشکاران شهرستان و استان، دورههای آموزشی مفیدی برنامهریزی شده است تا علاقهمندان و جوانان بتوانند در ایام تابستان با گذراندن این دورهها، مدرک رسمی سازمان فنی و حرفهای را دریافت کنند.