معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اهل جنگ و دعوا نیستیم. می‌خواهیم با گفت‌و‌گو، مشکلات و مسائل را حل بکنیم، اما اگر جنگی به ما تحمیل شود دفاع می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه در آیین گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی کار آفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گفت: رژیم اسرائیل و نظام سلطه آمریکا به هیچ کدام از اهداف شان دست نیافتند؛ این ویژگی مردم ایران با تمدنی چند هزار ساله است.

وی تصریح کرد: اهل جنگ و دعوا نیستیم. می‌خواهیم با گفت‌و‌گو، مشکلات و مسائل را حل کنیم، اما اگر جنگی به ما تحمیل شود خیلی خوب دفاع می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در بحث بهره‌وری باید کار بیشتری انجام دهیم، اظهار کرد: حلقه‌های مفقوده در بحث بهره‌وری شاید مهم‌ترین بخش مهارتی و فنی‌حرفه‌ای باشد و امیدوار هستیم با مسیری که این آموزش‌ها در کشور پیدا کردند، بتوانند سهم بالاتری را در بهره‌وری کشور داشته باشند.

عارف یادآورشد: به استناد قانون برنامه، ما ۳۵ درصد از رشد را به بهره‌وری اختصاص دادیم در واقع ۳۵ درصد رشد باید از طریق بهره‌وری محقق شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما در مسابقات مختلف ورزشی و علمی شرکت می‌کنیم، گفت: راهبردمان در کشور، مشارکت حداکثری در رویداد‌های مهم اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی است. برای ما پیروزی این عزیزان‌مان، جایگاه، منش و روشی است که در مسابقات از خود نشان می‌دهند. یعنی رویکردی که در تمدن بزرگ ایرانی بوده؛ پهلوان پروری.

عارف با بیان این که تمام نظام سلطه با منابع فراوان رژیم‌های عرب منطقه، جنگ هشت‌ساله‌ای را به یک انقلاب نوپا تحمیل کردند، یادآور شد: نتیجه‌اش را دیدند، اما درس نگرفتند. تحریم کردند و ما در برابر تحریم موفق شدیم.

 نباید مردم ما را با تحریم بترسانند

وی تاکید کرد: امروز ادعای ما این است که هرگونه تحمیل، برخورد غیراخلاقی و هر اتفاقی از این قبیل که بر ما وارد شود، مردم ما مقاوم و تاب‌آور هستند. بله، هزینه‌هایی دارد و طبیعی است؛ اما نباید مردم را با تحریم یا محاصره بترسانند. همه این اقدامات به خود اقدام‌کننده بازمی‌گردد.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، جنگ
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