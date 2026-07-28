باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تعدادی از سناتور‌های جمهوری‌خواه، در حالی که جنگ با ایران بدون هیچ نشانه‌ای از راه‌حل قریب‌الوقوع ادامه دارد، نسبت به فرماندهی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بر نیرو‌های مسلح این کشور، ابراز بی‌اعتمادی کرده‌اند.

سناتور تام تیلیس گفت که اعتماد خود را به وزیر جنگ کاملا از دست داده است و از آنچه که او «بی‌نظمی» در مدیریت این وزارتخانه و بازنشستگی شتاب‌زده یا خروج اجباری برخی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی خواند، انتقاد کرد.

او خاطرنشان کرد که هگسث از یک عقده حقارت قابل توجه رنج می‌برد، فاقد تجربه در مدیریت موسسات بزرگ است و تمایل دارد بیش از حد ایراد بگیرد که این امر اعتماد به نفس او را تضعیف می‌کند. او به بحران رو به رشد اعتماد در کنفرانس سنای جمهوری‌خواهان، با افزایش هزینه‌ها و عدم پیشرفت در مذاکرات با ایران اشاره کرد و تلویحا گفت که برخی از همکارانش ممکن است به زودی انتقادات مشابهی را اعلام کنند.

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که رای تیلیس برای تصویب هرگونه تصمیم بودجه قبل از تعطیلات ماه اوت بسیار مهم خواهد بود و راه را برای تصویب بسته بودجه ۹۵ میلیارد دلاری که شامل ۷۳ میلیارد دلار برای پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی است، هموار می‌کند.

یک سناتور جمهوری‌خواه دیگر که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که از دست دادن اعتماد به پنتاگون به خود پنتاگون نیز سرایت کرده و نگرانی‌هایی را در میان جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است، به ویژه با بازنشستگی اجباری کریس دوناهو، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا، که مورد انتقاد سوزان کالینز، رئیس کمیته تخصیص بودجه، قرار گرفت و او گفت که کناره‌گیری مقامات ارشد نظامی نگرانی‌های عمیقی را ایجاد می‌کند.

این انتقاد همچنین به عدم پیش‌بینی بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز که باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز شد، آمادگی ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه و گسترش درگیری به دریای سرخ از طریق حملات یمنی‌ها به محموله‌های سعودی که برخی از جمهوری‌خواهان آن را برای پنتاگون غافلگیرکننده دانستند، اشاره کرد.

منبع: آرتی