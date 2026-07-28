معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به تولید سالانه ۱۱.۵ میلیون تن محصول در استان گفت: فارس به‌عنوان قطب دوم امنیت غذایی کشور، با توسعه کشاورزی هوشمند، انتقال کشت چغندرقند به پاییز و استفاده از آب سبز، کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب را هدف‌گذاری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در همایش تخصصی "از بذر تا برداشت، راهکار‌های افزایش سودآوری در کشت چغندرقند" گفت: استان فارس با تولید سالانه ۱۱.۵ میلیون تن محصول، سهم ۹.۵ درصدی از تولیدات ملی را به خود اختصاص داده و به‌عنوان قطب دوم امنیت غذایی کشور، با وجود بحران‌های اقلیمی و محدودیت‌های آبی، مسیر گذار از کشاورزی سنتی به نظام هوشمند و بهره‌ور را با جدیت طی می‌کند.

او، در تشریح الزامات برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف آب کشاورزی از ۷.۲ به ۵.۴ میلیارد مترمکعب در طول برنامه، اظهار کرد: راهبرد اصلی این سازمان، افزایش عملکرد در واحد سطح با تکیه بر دانش فنی و مدیریت هوشمند منابع پایه است.

این مقام مسئول با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان مرودشت به‌عنوان قلب تپنده زراعت و دامپروری استان، تصریح کرد: مرودشت با سهم ۲۵ درصدی در بخش زراعت و بیش از ۳۳ درصدی در حوزه دام و طیور، نمادی از قدمت و اصالت کشاورزی ایران است؛ بطوریکه پیشینه صنایع تبدیلی این منطقه، نظیر کارخانه قند مرودشت با قدمتی بیش از ۹۰ سال، گواهی بر عمق پیوند صنعت و کشاورزی در این دیار است.

همتی در خصوص کشت چغندرقند به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک، افزود: با وجود محدودیت‌های آبی و چالش‌های کشت بهاره، انتقال کشت به فصل پاییز و بهره‌گیری از "آب سبز" به‌عنوان یک راهبرد موفق، امکان کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب را فراهم آورده است.

او، با توجه به نقش کلیدی کارخانجات قند استان در زنجیره ارزش، هم‌افزایی میان بهره‌برداران، مراکز تحقیقاتی و صنایع تبدیلی را ضروری دانست و افزود: استفاده از ارقام اصلاح‌شده و زودرس، در کنار تجهیز ناوگان مکانیزاسیون، محور‌های اصلی این سازمان برای تحقق اهداف بهره‌وری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس صیانت از منابع ملی را یک وظیفه تاریخی دانست و خاطرنشان کرد: رسالت ما در قبال نسل‌های آینده، افزایش تولید و کاهش وابستگی غذایی بدون تخریب کیفیت خاک و منابع آب است. تحقق این هدف کلان، نیازمند پایبندی به پشتوانه‌های علمی، مدیریت تقویم کشت و بهره‌گیری از دانش محققان در کنار تجربه کشاورزان پیشرو است تا ضمن حفظ اصالت کشاورزی فارس، پایداری امنیت غذایی کشور تضمین شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، کشاورزی هوشمند ، چغندرقند
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