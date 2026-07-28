رئیس سازمان ثبت احوال کشور از اتخاذ تمهیدات ویژه برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات هویتی به متقاضیان شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جمالو با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب و به موقع به زائران اربعین حسینی گفت: سازمان ثبت احوال کشور با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فرآیند احراز هویت برای متقاضیانی را که به منظور دریافت گذرنامه و حضور در راهپیمایی عظیم اربعین نیازمند مدارک هویتی هستند را تسهیل کرده است.

وی افزود: با همکاری و تعامل فی ما بین سازمان ثبت احوال کشور و پلیس مهاجرت و گذرنامه، در مواردی که متقاضیان فاقد شناسنامه و مدارک هویتی باشند، امکان ثبت درخواست صدور گواهی یک بار خروج از کشور در سامانه سهیم (sahim.sabteahval.ir) در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شده تا هموطنان بدون دغدغه بتوانند مراحل دریافت مدارک مورد نیاز خود را طی کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به لزوم آمادگی کامل واحد‌های اجرایی در سراسر کشور تصریح کرد: ادارات کل ثبت احوال استان‌ها موظف شده‌اند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های مرتبط از جمله ادارات گذرنامه و مهاجرت برقرار کنند تا خدمات مورد نیاز زائران با سرعت، دقت و هماهنگی مطلوب ارائه شود.

جمالو خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی شایسته به مردم، از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است و تمامی واحد‌های اجرایی و همچنین سامانه تلفنی ۰۲۱۱۵۱۰ آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی متقاضیان هستند.

برچسب ها: سازمان ثبت احوال ، راهپیمایی ، اربعین
خبرهای مرتبط
پژمانفر: نواقص فرایند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت تا اول تیرماه اصلاح می‌شود
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
پایان صف انتظار کارت ملی؛ صدور کارت‌های جدید تا پایان پاییز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
آخرین اخبار
تأمین امنیت زائران اربعین و صیانت از اموال آنان با جدیت در دستور کار پلیس است
پایان فعالیت فروشنده سلاح به باند‌های شرارت و سرقت؛ کشف سلاح جنگی در عملیات پلیس تهران
وحیددستجردی: بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنری در تحقق اهداف جمعیتی ضرورت دارد
مشارکت مردمی در منطقه ۱۰ با حمایت از ظرفیت‌های محله‌محور تقویت شد
سروری: مردم ایران چهار ماه است سربازی خود را به رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهند
اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
معاون وزیر: صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل لازم‌الاجرا است
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
هوای تهران ناسالم شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برکت در خدمت زائران اربعین
دستگاه قضایی پیگیر جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب است
بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در نیمه نخست شهریور
نوسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با تأکید بر حفظ هویت بصری این فضای شهری
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟