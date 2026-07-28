رئیس سازمان اورژانس کشور از ثبت ۵۸۲ مورد غرق شدگی در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه و رشد ۳۰ درصدی غرق شدگی در این مدت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر درباره غرق شدگی در سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی شاهد رشد ۲۶ درصدی فوتیها به دلیل غرق شدگی و رشد ۳۷ درصدی مصدومین بودهایم.
وی ادامه داد: میانگین سنی غرق شدگان، ۲۵ سال بوده است؛ کم سنترین یک پسر بچه یک ساله بود که درمان و ترخیص شد و مسنترین غریق نیز مرد ۸۸ سالهای بود که متاسفانه در محل حادثه جان خود را از دست داده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۷۶ درصد غرق شدهها مرد و ۲۴ درصد نیز زن بودهاند.
میعادفر درباره بیشترین محل غرق شدگی گفت: ۲۹ درصد غرق شدگان در رودخانهها، ۱۷ درصد در سواحل دریا، ۱۶ درصد در استخرهای کشاورزی و ۱۱ درصد نیز در استخرهای شنا دچار حادثه شدهاند.
رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: بیشترین موارد غرق شدگی به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان با ۵۶ مورد، مازندران با ۵۳ مورد و فارس با ۴۵ مورد بوده است. همچنین در این مدت شاهد رشد ۱۰۰ درصدی غرق شدگی در بستر رودخانهها بودهایم.