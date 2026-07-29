باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش های رگباری به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان های مسقف اقدام کنند.

وی با تاکید بر مدیریت دما و رطوبت گلخانه ها، دامداری و مرغداری و سردخانه و واحدهای تولیدی افزود: تولیدکنندگان نسبت به بازدید از سازه، استحکام تاسیسات گلخانه ای و مقاوم سازی و اطمینان از سالم بودن آنها اقدام نمایند.

رفیعی ادامه داد: کشاورزان مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت به منظور جلوگیری از آتش سوزی مزارع در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عدم چرا در ارتفاعات به علت وزش باد شدید گفت: استفاده از مه پاش در دامپروری ها و دامداری ها و همچنین مصرف ویتامین ها و مکمل ها در استخرهای پرورش ماهیان سردآبی در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، طی پنج روز آینده در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و همواره در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

طی ۲ روز آینده در برخی نقاط واقع در دامنه های شمالی البرز، سواحل دریای خزر و طی ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب فارس، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رخ می دهد.