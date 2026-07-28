دبیر نخستین سوگواره استانی فرهنگی و هنری «سوگ هنر»از برگزاری این رویداد با هدف ترویج معارف عاشورایی و حماسه اربعین حسینی در ۶ بخش تخصصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمدجواد طباطبایی، دبیر نخستین سوگواره استانی فرهنگی و هنری «سوگ هنر»، در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و اربعین حسینی، به تشریح اهداف و برنامه های این رویداد هنری پرداخت.

دبیر این سوگواره با اشاره به چشمانداز سال ۱۴۰۵ شهرداری قم، اظهار داشت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، برگزاری مجموعه جشنواره ها و سوگواره های استانی و ملی را در دستور کار قرار داده است که «سوگ هنر» نخستین گام در این مسیر محسوب می شود.

وی افزود: این رویداد با بازوی اجرایی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار میگردد تا بستری برای تولید آثار فاخر، خلاقانه و اثرگذار در حوزه معارف حسینی فراهم آید.

طباطبایی، ترویج فرهنگ عاشورا و حماسه پیادهروی اربعین با زبان هنر، شناسایی و پرورش استعدادهای هنری جوان و متعهد در سطح استان، تولید آثار هنری برای اکران در فضاهای تبلیغاتی و رسانهای شهری، و همچنین ایجاد پیوند میان جامعه دانشگاهی، هنرمندان و نهادهای مدیریت شهری را از جمله محورهای اصلی این سوگواره برشمرد.

ندا پارسا، دبیر اجرایی سوگواره «سوگ هنر»، هم با تأکید بر نقش بیبدیل هنر در انتقال مفاهیم عمیق دینی، از جزئیات بخشهای مختلف این رویداد رونمایی کرد. وی گفت: هنرمندان میتوانند آثار خود را در ۶ رشته تخصصی شامل تصویرسازی، پوستر و تایپوگرافی، عکاسی، نمایش (خیابانی و میدانی)، روایت نویسی و نقاشی به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.

پارسا همچنین از اختصاص بخش ویژهای با عنوان «آقای شهید ایران» به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید خبر داد و تصریح کرد: هنرمندانی که در ایام تشییع پیکر ایشان در قم یا سایر استانها حضور داشتهاند، می توانند آثار خلقشدهی خود را در قالب عکس، نقاشی، روایتنویسی و تئاتر به این بخش ارسال نمایند.

دبیر اجرایی سوگواره در خصوص جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان، اظهار داشت: به نفرات اول هر بخش (شامل بخش ویژه) مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۱۵۰ میلیون ریال و نفرات سوم ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. همچنین مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان «نگاه ویژه داوران» به منتخبان این بخش تعلق میگیرد.

وی در تشریح جدول زمانی این رویداد افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۴ مردادماه تعیین شده و فرآیند داوری در اوایل شهریورماه انجام خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز همزمان با «هفته قم» (۱۴ تا ۲۱ شهریورماه) برگزار شده و آثار برگزیده در قالب نمایشگاه فیزیکی و اکران های شهری به نمایش عموم درخواهند آمد.

پارسا با اشاره به ظرفیت بالای مشارکت در این رویداد، تأکید کرد: شرکت در این سوگواره محدودیت سنی نداشته و برای عموم آزاد است. همچنین هنرمندان سایر استانها نیز میتوانند در بخش هنرهای تجسمی شرکت کنند که آثار آنها به صورت جداگانه داوری خواهد شد. شرط اصلی پذیرش آثار، عدم کسب رتبه در جشنوارههای پیشین است.

دبیر اجرایی سوگواره در پایان با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی این رویداد، خاطرنشان کرد: کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجستهای نظیر استاد مهدی طاهری (عکاسی)، استاد محسن فرجی (تصویرسازی)، استاد رزاز (نقاشی)، استاد احمد سلیمانیفرد (تئاتر)، استاد محمدرضا آزاد (روایتنویسی) و استاد احمد باقریان (تایپوگرافی) در اواخر تیرماه برگزار شد و با استقبال گسترده هنرمندان همراه بود. وی از احتمال برگزاری مجدد این کارگاهها پیش از پایان مهلت ارسال آثار خبر داد.