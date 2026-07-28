باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ «فهرست سیزدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات»، ممنوعیت صادرات ۱۰ کد تعرفهای از محصولات کشاورزی و همچنین کالای سوسیس و محصولات مشابه را رفع کرد.
بر اساس دستورالعمل اجرایی گمرک، در راستای اجرای مصوبات مربوط به فهرست کالاهای مستثنی از ممنوعیتهای صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، ۱۰ کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای مجاز برای صادرات اضافه شده است.
کالاهای مشمول این مصوبه عبارتند از:
* سایر انواع میگو (میگوی پرورشی تازه)
* سایر ماهیها (از جمله شیر، سارم، سمان، گربهماهی و سیباس)
* میوه آناناس
* پودر پیاز
* نخود معمولی
* نخود رنگی
* سایر نخودها
* ذرت دانهای
* سایر ذرتهای علوفهای
* تفاله چغندر قند (باگاس)
طبق ابلاغ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات برخی از این اقلام منوط به تأیید معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و معرفی استانها و تأیید معاونت امور دام خواهد بود.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران با استناد به نامه سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات کالای «سوسیس و محصولات مشابه از گوشت، احشاء گوشت یا خون» با کد تعرفه **۱۶۰۱۰۰۰۰** را نیز رفع کرد.
بر این اساس، از این پس صادرات سوسیس و محصولات مشابه مشمول کد تعرفه ۱۶۰۱۰۰۰۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات صادراتی کشور بلامانع خواهد بود.