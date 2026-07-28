گمرک ممنوعیت صادرات ۱۰ کد تعرفه‌ای از محصولات کشاورزی و همچنین کالای سوسیس و محصولات مشابه را رفع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ «فهرست سیزدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات»، ممنوعیت صادرات ۱۰ کد تعرفه‌ای از محصولات کشاورزی و همچنین کالای سوسیس و محصولات مشابه را رفع کرد.

بر اساس دستورالعمل اجرایی گمرک، در راستای اجرای مصوبات مربوط به فهرست کالاهای مستثنی از ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، ۱۰ کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای مجاز برای صادرات اضافه شده است.

کالاهای مشمول این مصوبه عبارتند از:

* سایر انواع میگو (میگوی پرورشی تازه)

* سایر ماهی‌ها (از جمله شیر، سارم، سمان، گربه‌ماهی و سی‌باس)

* میوه آناناس

* پودر پیاز

* نخود معمولی

* نخود رنگی

* سایر نخودها

* ذرت دانه‌ای

* سایر ذرت‌های علوفه‌ای

* تفاله چغندر قند (باگاس)

طبق ابلاغ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات برخی از این اقلام منوط به تأیید معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و معرفی استان‌ها و تأیید معاونت امور دام خواهد بود.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران با استناد به نامه سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات کالای «سوسیس و محصولات مشابه از گوشت، احشاء گوشت یا خون» با کد تعرفه **۱۶۰۱۰۰۰۰** را نیز رفع کرد.

بر این اساس، از این پس صادرات سوسیس و محصولات مشابه مشمول کد تعرفه ۱۶۰۱۰۰۰۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات صادراتی کشور بلامانع خواهد بود.

ممنوعیت صادرات سوسیس و ۱۰ قلم محصول کشاورزی رفع شد

 

برچسب ها: صادرات ، واردات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
حالا ماهی را که ما توان خریدش را نداریم، عیب نداره صادر کنید. ولی مگه تو دنیا کسی هست که این سوسیسهای آشغال پر از نیترات و ضایعات گوشت و مرغ را از تولید کنندگان ما بخرد؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
سوسیس و کالباس و همبرگر و کنسرو = خطر سرطان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
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