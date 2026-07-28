مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از اتصال سه واحد نیروگاه برقابی چمشیر به شبکه سراسری با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود کامگار مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت: با تلاش متخصصان و مهندسان ایرانی و با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، دو واحد ۵ مگاواتی و یک واحد ۵۵ مگاواتی نیروگاه برقابی چمشیر به شبکه برق سراسری پیوست و واحد ۵۵ مگاواتی دوم این طرح نیز ظرف ۱۰ روز آینده آماده سنکرون و اتصال به شبکه خواهد شد.

️مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین گفت: تعمیرات اساسی واحد ۲۲۵ مگاواتی اول رودبار لرستان نیز قبل از شروع پیک‌ مصرف برق سال جاری، به‌صورت کامل انجام و در مدار تولید قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

برچسب ها: نیروگاه ، تولید برق
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