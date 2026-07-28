باشگاه خبرنگاران جوان - داود کامگار مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت: با تلاش متخصصان و مهندسان ایرانی و با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، دو واحد ۵ مگاواتی و یک واحد ۵۵ مگاواتی نیروگاه برقابی چمشیر به شبکه برق سراسری پیوست و واحد ۵۵ مگاواتی دوم این طرح نیز ظرف ۱۰ روز آینده آماده سنکرون و اتصال به شبکه خواهد شد.

️مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین گفت: تعمیرات اساسی واحد ۲۲۵ مگاواتی اول رودبار لرستان نیز قبل از شروع پیک‌ مصرف برق سال جاری، به‌صورت کامل انجام و در مدار تولید قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران