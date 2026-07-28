باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان را گامی مؤثر برای درآمد پایدار، پایداری انرژی و آموزش عملی نسل آینده عنوان کرد و بیان داشت: مدارس، به‌عنوان مهم‌ترین مراکز آموزشی و فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارند و می‌توانند به الگویی موفق در مدیریت انرژی، توسعه پایدار و فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل شوند.

او ادامه داد: در فاز نخست این طرح، ۹۰ مدرسه در سطح استان به سامانه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد که این اقدام، آغاز حرکتی گسترده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز آموزشی استان، ایجاد درآمد پایدار، کاهش هزینه‌های انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان خواهد بود.

زارع‌‌خفری با اشاره به ظرفیت بالای مدارس استان برای نصب سامانه‌های خورشیدی اظهار داشت: با هماهنگی‌های بین‌بخشی و برگزاری جلسات متعدد با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اداره‌کل آموزش و پرورش استان فارس، شناسایی مدارس مستعد برای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام بررسی‌های فنی، مدارسی که از نظر فضای مناسب برای نصب سامانه‌های خورشیدی و همچنین استحکام سازه‌ای ساختمان از شرایط لازم برخوردار بودند، انتخاب شدند.

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز در این رابطه گفت: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، تنها یک پروژه تولید برق نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری ماندگار در سه حوزه مهم اقتصاد، آموزش و پایداری انرژی محسوب می‌شود.

اسماعیل خاتمی با تأکید بر نقش این نیروگاه‌ها در مدیریت مصرف برق بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، ضمن کاهش فشار بر شبکه برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، به افزایش تاب‌آوری مراکز آموزشی در شرایط ناترازی انرژی کمک کرده و امکان تأمین برق تجهیزات ضروری مدارس در زمان قطعی برق نیز فراهم خواهد شد. این مقام مسئول یادآور شد: این طرح علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی برای مدارس، می‌تواند الگویی موفق برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سایر مراکز آموزشی کشور باشد و نقش مؤثری در تحقق اهداف ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس