در چهارمین نشست ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی بزرگداشت هفته و روز جهانی استاندارد، نقش استاندارد در توسعه انرژی‌های پاک و مقرون‌به‌صرفه به عنوان محور اصلی برنامه‌های امسال این مناسبت مورد تأکید قرار گرفت.

 فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در چهارمین نشست ستاد هماهنگی هفته و روز جهانی استاندارد، با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در جامعه، نقش استاندارد را در توسعه انرژی‌های پاک و مقرون‌به‌صرفه حائز اهمیت دانست و این موضوع را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های سال جاری برشمرد.

وی همچنین بر لزوم تکریم خانواده بزرگ استاندارد، شامل کارشناسان، بازرسان، مدیران واحدهای تولیدی نمونه و فعالان عرصه استاندارد و کیفیت، تأکید کرد و گفت: تلاش‌های بی‌وقفه خادمان این حوزه باید در هفته استاندارد به نحو شایسته مورد تقدیر قرار گیرد.

در این نشست، اعضای ستاد ضمن مرور و بازنگری تصمیم‌های پیشین، بر به‌روزرسانی برنامه‌های مرتبط با کیفیت و استاندارد متناسب با شعار امسال روز جهانی استاندارد با محوریت انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه تأکید کردند.

همچنین طرح‌های پیشنهادی پوستر، روزشمار هفته استاندارد و تندیس با محوریت نشان استاندارد، نمادهای ملی و استانی، عناصر طبیعت و انرژی‌های پاک مطرح شد و درباره آن‌ها تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه، محورهای اجرایی هفته استاندارد، شامل رونمایی از استانداردهای جدید، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، بازدید از مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی‌های پاک، برنامه‌های مرتبط با مدیریت و فناوری، همچنین مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، هر ساله ۲۲مهر به عنوان روز جهانی استاندارد، برنامه‌های متنوعی به این مناسبت در سطح ملی و استانی برگزار می‌شود.

برچسب ها: استاندارد ، استاندارد کالا
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