رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان، اقدام به کلاهبرداری با عنوان «اخذ وام مهربانی» در آگهی‌های دیوار می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ امیر حسام گفت: پس از شکایت چند تن از شهروندان که به دلیل مشکلات مالی به دنبال دریافت وام بودند، مشخص شد که آنها با سایت‌هایی در فضای مجازی آشنا شده و با فردی تماس گرفته‌اند که مدعی بود به دلیل داشتن روابط در بانک‌های مختلف، می‌تواند برای آنها وام مهربانی دریافت کند. این فرد پس از هماهنگی، جلسات حضوری با شاکیان ترتیب داده و با دریافت مدارک شناسایی و سیم‌کارت به نام آنها، اقدام به اخذ وام می‌کرد.

وی افزود: شاکیان مدارک خود را در اختیار این فرد قرار دادند، اما پس از مدتی و عدم واریز وجه به حساب‌هایشان، با تماس‌های مکرر از سوی بانک‌های مختلف مواجه شدند که به آنها اعلام می‌شد برای تضمین وام افرادی در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر معرفی شده‌اند. در حالی که شاکیان هیچ‌یک از دریافت‌کنندگان وام را نمی‌شناختند و این موضوع مشکلات متعددی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی شان را به همراه داشت.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: با تلاش مأموران انتظامی، کلاهبردار شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

برچسب ها: دستگیری ، کلاهبرداری
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