نخستین واحد محیطی و خارج از پایتخت فرهنگستان‌های کشور در شیراز با برگزاری ۴۰ جلسه تخصصی، به بازخوانی فلسفه علم، نقش دانشمندان بزرگی چون قطب‌الدین شیرازی و تدوین راهکارهای کلان برای تاب‌آوری نظام سلامت کشور در شرایط بحران پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی با حضور استادان، پژوهشگران و مسئولان حوزه سلامت در بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز برگزار شد.

پروفسور سید علی ملک‌حسینی، پدر پیوند کبد ایران و رئیس هیئت‌امنای مجتمع خیریه دانشگاهی ابوعلی‌سینا در این نشست با تأکید بر لزوم پژوهش‌های عمیق‌تر در مفاهیم قرآنی اظهار داشت: آیات قرآن مجید دریچه‌ای نو به سوی درک عالم ذر و عهد الست می‌گشاید. قرآن کریم به عنوان کتابی جامع، هدایت‌گر زندگی انسان است و گاه یک اشاره کوتاه در آن، کلید حل هزاران مسئله پیچیده در علوم پایه‌ای همچون فیزیک و شیمی است.

او با اشاره به توصیف صفات الهی در قرآن افزود: در کتاب آسمانی علاوه بر صفت «قادر»، بر صفت بی‌بدیل «فاتح» نیز تأکید شده که به معنای پدید آوردن هستی از دل نیستی است. پروردگار متعال همه‌چیز را در ملکوت خلق کرده و سپس به عرصه ظهور می‌رساند.

چهره ماندگار پزشکی کشور به انطباق آیات الهی با یافته‌های نوین علم ژنتیک اشاره کرد و گفت: در قرآن کریم آیات بسیار تأمل‌برانگیزی درباره چگونگی آفرینش انسان از کوچک‌ترین ذرات و ویژگی‌های زیستی (DNA) آمده است. همچنین این کتاب آسمانی با دقت علمی بالا به موضوع نطفه پرداخته و بر نقش حیاتی و مشترک زن و مرد در شکل‌گیری آن تأکید دارد.

ملک‌حسینی در پایان با بیان اینکه پروردگار روح، کالبد و خمیرمایه علم را در وجود بشر قرار داده است، تصریح کرد: شناخت حقیقی آفریدگار از مسیر مطالعه عمیق علوم تجربی و تدبر در قرآن کریم می‌گذرد؛ بدون شک اگر حقیقت و معارف این کتاب آسمانی به‌درستی به جهانیان معرفی و آموزش داده شود، خصلت حق‌جویی انسان‌ها مانع از انکار آن خواهد شد.

کامران باقری لنکرانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو هیئت‌امنای بنیاد فرهیختگان ایران، با تشریح جایگاه و وظایف فرهنگستان‌های کشور گفت: فرهنگستان‌ها به عنوان نهاد‌های حاکمیتی زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند و رسالت اصلی آنها، رصد چالش‌ها، نظریه‌پردازی و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی به دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

او با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در این نهاد اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت علمی، فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۴۰۱ سیاست ایجاد واحد‌های استانی و محیطی را در پیش گرفت که در این میان، «کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی» به عنوان نخستین واحد محیطی فرهنگستان‌های کشور در خارج از تهران راه‌اندازی شد.

وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کارنامه فعالیت این کارگروه افزود: کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی تاکنون ۴۰ جلسه تخصصی برگزار کرده است. محوریت این جلسات علاوه بر مباحث نظری و بنیادی، بررسی فلسفه علم، فلسفه پزشکی و بازخوانی تاریخ علم بوده که در این راستا به نقش دانشمندان بزرگی نظیر زکریای رازی و چهره‌های مغفول‌مانده‌ای همچون علامه قطب‌الدین شیرازی در تطور علوم پرداخته شده است.

عضو هیئت‌امنای بنیاد فرهیختگان ایران، رصد مسائل روز نظام سلامت را از دیگر اولویت‌های فرهنگستان دانست و گفت: در جلسات اخیر، موضوع حیاتی «تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحرانی نظیر جنگ» مورد بحث و تحلیل دقیق قرار گرفت تا کارکردها، سیاست‌ها و ابزار‌های مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان در شرایط اضطراری تبیین شود.

باقری لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش و خروجی علمی این جلسات توسط دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، به طور مستمر به مقامات عالی‌رتبه از جمله رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و نهاد‌های تصمیم‌ساز ارائه می‌شود که خوشبختانه بسیاری از این گزارش‌ها و پیشنهاد‌ها منشأ اثر و مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سلامت قرار گرفته است.

منبع: بیمارستان پیوند 

برچسب ها: کارگروه ، جنوب ، فرهنگستان ، علوم پزشکی شیراز
خبرهای مرتبط
پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان درگذشت
با ابلاغ رئیس جمهور؛
عضو هیئت امنای فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد
محقق داماد در واتیکان مطرح کرد؛
طبیعت همانند انسان با خدا گفتگو می کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خدمت‌رسانی بدون وقفه ۲۶ آتش‌نشان شیرازی در مرز شلمچه تا پایان اربعین
معرفی رقم جدید پنبه «سروش»؛ حاصل ۱۵ سال پژوهش محققان فارس
هفته دولت؛ فصل بهره‌برداری از طرح‌های تحول‌آفرین در شیراز
فعالیت موکب‌های اتباع و مهاجرین خارجی در ورودی شیراز و مرز شلمچه
پیگیری بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
توسعه زیرساخت‌های برق، گامی استراتژیک برای مناطق سردسیر است
ایمنی تجهیزات تفریحی شیراز زیر ذره‌بین کمیته ساماندهی
برنامه‌ جدید شیراز برای ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم
مدیریت مصرف برق؛ ضرورت عبور از روزهای اوج مصرف در آباده
گره‌گشایی از پروژه‌های کلان زیرساختی فارس در شورای فنی
آخرین اخبار
فاتح قله والیبال فارس؛ فولاد غدیر نی‌ریز قهرمان سوپرلیگ شد
مسیر هموار تولید در فارس با استقرار کلینیک‌های سیار صنعت
سقایان آب منطقه‌ای فارس در خدمت زائران اربعین شلمچه
برداشت انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات شهرستان کوار
آمادگی موزه‌های فارس برای حفاظت از آثار در شرایط بحرانی
فارس رتبه اول تولید و صادرات انجیر کشور با نشان و ثبت جهانی
۲۶ مصدوم و یک فوتی در حوادث رانندگی فارس
فرصتی طلایی در پویشی بزرگ برای صیقل یافتن قلوب/ مهلت ارسال تا پایان مرداد
گره‌گشایی از پروژه‌های کلان زیرساختی فارس در شورای فنی
مدیریت مصرف برق؛ ضرورت عبور از روزهای اوج مصرف در آباده
بهره‌مندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلال‌احمر فارس
اختصاص ۵.۹ همت منابع بانکی به مسکن شهری فارس/ بررسی روند پیشرفت پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود
هشدار درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در فارس/ ناباروری چالش اصلی سلامت خانواده است
برنامه‌ جدید شیراز برای ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم
پیگیری بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
ایمنی تجهیزات تفریحی شیراز زیر ذره‌بین کمیته ساماندهی
معرفی رقم جدید پنبه «سروش»؛ حاصل ۱۵ سال پژوهش محققان فارس
فعالیت موکب‌های اتباع و مهاجرین خارجی در ورودی شیراز و مرز شلمچه
توسعه زیرساخت‌های برق، گامی استراتژیک برای مناطق سردسیر است
خدمت‌رسانی بدون وقفه ۲۶ آتش‌نشان شیرازی در مرز شلمچه تا پایان اربعین
هفته دولت؛ فصل بهره‌برداری از طرح‌های تحول‌آفرین در شیراز
مطالبه اصلاح دهک‌بندی‌ها و تعیین تکلیف ۱۴۰۰ کارگر فاقد بیمه در جهرم و خفر
مدیریت طرح‌های اقتصادی باید در اختیار بخش خصوصی باشد
اقامه نماز بر پیکر خلبان کاظمی و تشییع پیکر مطهر شهید بر دستان مردم شیراز + فیلم و تصاویر
حفظ وحدت و اقتدار، راه مقابله با توطئه‌های دشمنان است/راه حق با اربعین زنده ماند
«تل آجری» در مسیر تبدیل به سایت‌موزه
افتتاح استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران جهرم + فیلم