باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی با حضور استادان، پژوهشگران و مسئولان حوزه سلامت در بیمارستان ابوعلیسینا شیراز برگزار شد.
پروفسور سید علی ملکحسینی، پدر پیوند کبد ایران و رئیس هیئتامنای مجتمع خیریه دانشگاهی ابوعلیسینا در این نشست با تأکید بر لزوم پژوهشهای عمیقتر در مفاهیم قرآنی اظهار داشت: آیات قرآن مجید دریچهای نو به سوی درک عالم ذر و عهد الست میگشاید. قرآن کریم به عنوان کتابی جامع، هدایتگر زندگی انسان است و گاه یک اشاره کوتاه در آن، کلید حل هزاران مسئله پیچیده در علوم پایهای همچون فیزیک و شیمی است.
او با اشاره به توصیف صفات الهی در قرآن افزود: در کتاب آسمانی علاوه بر صفت «قادر»، بر صفت بیبدیل «فاتح» نیز تأکید شده که به معنای پدید آوردن هستی از دل نیستی است. پروردگار متعال همهچیز را در ملکوت خلق کرده و سپس به عرصه ظهور میرساند.
چهره ماندگار پزشکی کشور به انطباق آیات الهی با یافتههای نوین علم ژنتیک اشاره کرد و گفت: در قرآن کریم آیات بسیار تأملبرانگیزی درباره چگونگی آفرینش انسان از کوچکترین ذرات و ویژگیهای زیستی (DNA) آمده است. همچنین این کتاب آسمانی با دقت علمی بالا به موضوع نطفه پرداخته و بر نقش حیاتی و مشترک زن و مرد در شکلگیری آن تأکید دارد.
ملکحسینی در پایان با بیان اینکه پروردگار روح، کالبد و خمیرمایه علم را در وجود بشر قرار داده است، تصریح کرد: شناخت حقیقی آفریدگار از مسیر مطالعه عمیق علوم تجربی و تدبر در قرآن کریم میگذرد؛ بدون شک اگر حقیقت و معارف این کتاب آسمانی بهدرستی به جهانیان معرفی و آموزش داده شود، خصلت حقجویی انسانها مانع از انکار آن خواهد شد.
کامران باقری لنکرانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو هیئتامنای بنیاد فرهیختگان ایران، با تشریح جایگاه و وظایف فرهنگستانهای کشور گفت: فرهنگستانها به عنوان نهادهای حاکمیتی زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکنند و رسالت اصلی آنها، رصد چالشها، نظریهپردازی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به دستگاههای تصمیمگیر است.
او با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در این نهاد اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت علمی، فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۴۰۱ سیاست ایجاد واحدهای استانی و محیطی را در پیش گرفت که در این میان، «کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی» به عنوان نخستین واحد محیطی فرهنگستانهای کشور در خارج از تهران راهاندازی شد.
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کارنامه فعالیت این کارگروه افزود: کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی تاکنون ۴۰ جلسه تخصصی برگزار کرده است. محوریت این جلسات علاوه بر مباحث نظری و بنیادی، بررسی فلسفه علم، فلسفه پزشکی و بازخوانی تاریخ علم بوده که در این راستا به نقش دانشمندان بزرگی نظیر زکریای رازی و چهرههای مغفولماندهای همچون علامه قطبالدین شیرازی در تطور علوم پرداخته شده است.
عضو هیئتامنای بنیاد فرهیختگان ایران، رصد مسائل روز نظام سلامت را از دیگر اولویتهای فرهنگستان دانست و گفت: در جلسات اخیر، موضوع حیاتی «تابآوری نظام سلامت در شرایط بحرانی نظیر جنگ» مورد بحث و تحلیل دقیق قرار گرفت تا کارکردها، سیاستها و ابزارهای مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان در شرایط اضطراری تبیین شود.
باقری لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش و خروجی علمی این جلسات توسط دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، به طور مستمر به مقامات عالیرتبه از جمله رئیسجمهور، وزیر بهداشت و نهادهای تصمیمساز ارائه میشود که خوشبختانه بسیاری از این گزارشها و پیشنهادها منشأ اثر و مبنای تصمیمگیریهای کلان در حوزه سلامت قرار گرفته است.
منبع: بیمارستان پیوند