وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ادعا کرد که اسرائیل به شدت خواهان حمله به تأسیسات انرژی ایران است، اما آمریکا در حال حاضر با این اقدام مخالفت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، یسرائیل کاتس، ادر اظهاراتی بی اساس گفته است که این رژیم به شدت خواهان حمله به تأسیسات انرژی ایران است، اما آمریکا در حال حاضر با این اقدام مخالفت می‌کند. به گزارش الجزیره، کاتس همچنین گفته است که اسرائیل ۷۰ درصد از نوار غزه را ویران کرده و همین الگو را به جنوب لبنان نیز تسری داده است.

وی افزوده است که آمریکا در قبال پرونده ایران، ملاحظات و منافعی دارد که با منافع اسرائیل متفاوت و حتی فراتر از آن است. وزیر جنگ اسرائیل در ادامه ایران را متهم کرده است که رهبری آن در تلاش است تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، را هدف قرار دهد.

گفتنی است نتانیاهو پیش‌تر وارد واشنگتن شده و قرار است بعداً امروز با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر جنگ ، اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند
نتانیاهو نیاید زنده بماند
شیطان بزرگ باید از منطقه برود
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اسرائیل متجاوز است و باید مجازات شود پاسخ و جواب اسرائیل جنایتکار باید داده شود.
۰
۲
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-
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
این قالتاق بی شخصیت خوک مصب اساسا ترسش راپشت این اراجیف قایم میکند.آری اینچنین بود برادر هزاربارآزموده را آزمودن خطاست پاازگردن شیطان برداشتن نتیجش اینه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
در این جنگ وقتش بود که تکلیف اسراییل یکسره بشه ، چرا با این بی شرفها مماشات می کنند نمی دانم
و این مماشات کردن با اسراییل تاوان سختی برای ما خواهد داشت
ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر ....
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اه اه از قیافه نحسش حالم بهم می خوره مردک کثیف
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
منتظر جهنم باش کثافت آپستینی
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
هيچ تفاوتی بین سران رژیم صهیونیستی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند
نتانیاهو نیاید زنده بماند
شیطان بزرگ باید از منطقه برود
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
به خدا به درک واصل کردن این پست فطرتا کار سختی نیست
۶
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
حرامزاده اپستینی خفه
۸
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
موقعی که تهدید می کند باید به تاسیساتش حمله کنیم
۷
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
باید خودش کشته بشه
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۲:۰۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
به زودی نقشه اسراییل از روی کره زمین محو خواهد شد و اسراییلی وجود نخواهد داشت اسراییلی ها باید هر چه زودتر مای بی بی تهیه کنند
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی باید از روی زمین محو شود
امروز بیش از هر زمان دیگری بر همه دنیا ثابت شده که رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتی که مرتکب شده باید از روی کره زمین محو شود.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی هیچ راهی جز محو کامل از روی زمین ندارد
باید کار اسرائیل تمام شود، تحمل ملت ها از زدن صرفا چند موشک گذشته و رژیم صهیونیستی باید محو شود، این رژیم منحوس هیچ راهی جز محو کامل از روی زمین ندارد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
باید رژیم صهیونیستی از روی زمین محو شود
۲۱:۲۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
باید رژیم صهیونیستی از روی زمین محو شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
تو حمله‌ات را کردی دیدی توانش را نداری، رفتی بابات (آمریکا) را آوردی. ولی بدان هرکه با ایران در افتاد ور افتاد.
۷
۲۶
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۱۲۳
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