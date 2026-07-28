باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، یسرائیل کاتس، ادر اظهاراتی بی اساس گفته است که این رژیم به شدت خواهان حمله به تأسیسات انرژی ایران است، اما آمریکا در حال حاضر با این اقدام مخالفت می‌کند. به گزارش الجزیره، کاتس همچنین گفته است که اسرائیل ۷۰ درصد از نوار غزه را ویران کرده و همین الگو را به جنوب لبنان نیز تسری داده است.

وی افزوده است که آمریکا در قبال پرونده ایران، ملاحظات و منافعی دارد که با منافع اسرائیل متفاوت و حتی فراتر از آن است. وزیر جنگ اسرائیل در ادامه ایران را متهم کرده است که رهبری آن در تلاش است تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، را هدف قرار دهد.

گفتنی است نتانیاهو پیش‌تر وارد واشنگتن شده و قرار است بعداً امروز با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند.

منبع: الجزیره