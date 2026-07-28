مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام ایجاد و تثبیت ۶۴ هزار و ۳۲۹ فرصت شغلی در سال گذشته، از رشد ۱۱۴ درصدی اشتغال با حمایت این صندوق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ضیائی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و همچنین تسلیت ایام اربعین حسینی، پیشاپیش روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعالان رسانهای تبریک گفت.
وی با بیان اینکه خبرنگاران راویان حقیقت، حافظان سرمایه اجتماعی و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: توسعه کشور بدون رسانههای حرفهای، مسئولیتپذیر و مطالبهگر میسر نخواهد بود و از همین رو از همه خبرنگارانی که با صداقت و انصاف مسائل کشور را دنبال میکنند، صمیمانه قدردانی میکنم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به همزمانی این نشست با روز ملی کارآفرینی، این مناسبت را فرصتی برای تجلیل از فعالان اقتصادی دانست و افزود: از همه کارآفرینان، تولیدکنندگان، صاحبان کسبوکارهای خرد و کوچک و جوانانی که با وجود مشکلات و دشواریهای فراوان، امید را به اقدام و عمل تبدیل کردهاند، قدردانی میکنم.
ضیائی با تأکید بر اینکه کارآفرینی صرفاً ایجاد یک کسبوکار نیست، تصریح کرد: کارآفرینی به معنای خلق فرصت، تولید ارزش، افزایش امید، تقویت اعتماد و ترسیم آیندهای بهتر برای جامعه است. هر کارآفرین موفق، علاوه بر ایجاد اشتغال برای خود، میتواند منشأ تحول در زندگی دیگران و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
وی با قدردانی از حضور اصحاب رسانه در این نشست، ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده با رسانهها به تبیین بهتر برنامهها و اقدامات صندوق کارآفرینی امید و در نهایت به بهبود شرایط خدمترسانی و حمایت از جامعه هدف این صندوق منجر شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت معرفی بیشتر ظرفیتها و عملکرد این صندوق اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید شاید برای افکار عمومی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها چندان شناختهشده نباشد، اما در مناطق محروم، کمبرخوردار و غیر برخوردار کشور، نام این صندوق برای مردم شناختهشده و مورد اعتماد است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت صندوق کارآفرینی امید افزود: این مجموعه در سال ۱۳۷۱ با عنوان «صندوق حمایت از فرصتهای شغلی» و زیر نظر نهاد ریاستجمهوری فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۵ با عنوان «صندوق مهر امام رضا(ع)» به ارائه خدمات به مردم پرداخت و در نهایت از سال ۱۳۹۳ با عنوان «صندوق کارآفرینی امید» به فعالیت خود ادامه داد.
ضیائی با بیان اینکه ساختار و مأموریت صندوق کارآفرینی امید با شبکه بانکی متفاوت است، گفت: اگرچه این صندوق از نظر ساختار مالی قابل مقایسه با شبکه بانکی و بانکهای بزرگ در کلانشهرها نیست، اما در مناطق محروم و کمبرخوردار، جایگاه و نقش آن در حمایت از مردم و ایجاد فرصتهای شغلی بسیار پررنگ است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به سفرهای استانی خود اظهار کرد: در جریان سفر به استان کرمانشاه، میزان انتظارات و مطالبات مسئولان استان از صندوق نشان داد که این مجموعه در مناطق مختلف کشور از ظرفیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار است و مسئولان محلی برای توسعه اشتغال و حمایت از کارآفرینان، نگاه ویژهای به این صندوق دارند.
وی همچنین از برگزاری نشستهای رسانهای بیشتر برای معرفی عملکرد صندوق خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد با برگزاری نشستهای متعدد با اصحاب رسانه، عملکرد، دستاوردها و خدمات صندوق کارآفرینی امید را به اطلاع مردم برسانیم و بخشی از کمبودهای گذشته در حوزه اطلاعرسانی را جبران کنیم.
ضیائی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید طی سالهای گذشته کمتر در معرض افکار عمومی قرار داشته است، افزود: میتوان گفت این صندوق در طول سالهای فعالیت خود تا حدودی نقش «سرباز گمنام» را ایفا کرده و خدمات آن به اندازه ظرفیت و گستره فعالیتش معرفی نشده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه با اشاره به شبکه شعب این صندوق در سراسر کشور گفت: صندوق کارآفرینی امید دارای ۴۳۳ شعبه در کشور است که از این تعداد، ۲۸۶ شعبه در فرآیند درجهبندی قرار گرفتهاند و ۱۱۶ شعبه دیگر نیز باید استانداردهای لازم را کسب کنند؛ در غیر این صورت، از چرخه شعب صندوق خارج خواهند شد.
وی با اشاره به ساختار مدیریتی صندوق کارآفرینی امید خاطرنشان کرد: اعضای هیئت امنای صندوق را جمعی از وزرا و معاونان رئیسجمهور تشکیل میدهند و هیئتمدیره صندوق نیز متشکل از پنج نفر است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در پاسخ به پرسشی درباره همکاری این صندوق با بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هر طرحی که به صندوق معرفی میشود، در صورت برخورداری از قابلیتها و شرایط لازم، مورد بررسی قرار گرفته و تسهیلات به آن پرداخت میشود.
وی افزود: صندوق توسعه ملی در گذشته تعاملات خوبی با صندوق کارآفرینی امید داشته است و در سال ۱۴۰۵ نیز نشستهای مشترکی با این مجموعه برگزار شده که امیدواریم به توسعه فعالیتها و تعاملات دوجانبه منجر شود.
ضیائی با اشاره به فرآیند پرداخت تسهیلات گفت: متقاضیان استفاده از برخی تسهیلات از طریق سامانه مربوط ثبتنام میکنند و درخواستها با توجه به محل اقامت اصلی متقاضی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه حدود ۹۷ درصد مخاطبان صندوق را اشخاص حقیقی تشکیل میدهند، ادامه داد: درخواستها پس از بررسی اولیه به شعب ارسال میشود و اگر تسهیلات در سقف اختیارات شعبه باشد، ارزیابی و پرداخت در همان شعبه انجام میشود و در صورت بالاتر بودن سقف تسهیلات، پرونده برای بررسی در سطوح بالاتر ارسال خواهد شد.
وی درباره نقش بانکها در پرداخت تسهیلات نیز اظهار کرد: در گذشته صندوق با بانکهایی مانند صادرات، رفاه و تجارت همکاری داشت و مشتریان برای دریافت تسهیلات به این بانکها معرفی میشدند، اما پس از ایجاد زیرساختهای لازم، صندوق کارآفرینی امید خود بهعنوان عامل پرداخت تسهیلات فعالیت میکند.
ضیائی افزود: در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید هم عامل پرداخت تسهیلات است و هم در برخی طرحها بهعنوان عامل دستگاههای اجرایی فعالیت میکند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به جامعه هدف این صندوق گفت: رسالت ما ایجاب میکند که تسهیلات را عمدتاً به مشاغل خانگی، کسبوکارهای خرد و بنگاههای کوچک اختصاص دهیم؛ بنابراین سقف تسهیلات صندوق بالا نیست.
وی ادامه داد: میانگین تسهیلات پرداختی صندوق حدود ۴۶۰ میلیون تومان است و مأموریت اصلی ما تأمین مالی مشاغل خرد، کسبوکارهای کوچک و بنگاههایی است که ظرفیت ایجاد و تثبیت فرصتهای شغلی را دارند.
ضیائی در ادامه درباره نحوه نظارت بر تسهیلات پرداختی اظهار کرد: نظارت تنها از سوی صندوق انجام نمیشود، بلکه دستگاههای اجرایی نیز نیروهای خود را برای بررسی وضعیت کارگاهها و تسهیلاتگیرندگان اعزام میکنند.
وی افزود: تسهیلات پرداختی در سطوح مختلف مدیریتی مورد نظارت قرار میگیرد و دستگاههای اجرایی نیز در فرآیند نظارت بر نحوه اجرای طرحها مشارکت دارند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: پرداخت مجدد تسهیلات برای یک فعالیت صورت نمیگیرد، مگر اینکه تسهیلات جدید در قالب توسعه یا تکمیل طرح تعریف شده باشد.
وی ادامه داد: اگر در اجرای طرح انحرافی رخ دهد یا تسهیلاتگیرنده از اهداف تعیینشده تخطی کند، پرداخت متوقف شده و اقدامات قانونی لازم برای وصول مطالبات انجام خواهد شد.
ضیائی درباره برنامههای آینده صندوق نیز گفت: برنامههای آینده را متناسب با تحولات اقتصادی و پیشرفت فناوری دنبال میکنیم و حرکت به سمت خدمات هوشمند، سادهسازی فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری، استفاده از فناوریهای نوین و افزایش سرعت و کیفیت خدمترسانی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اگر در عرصه رقابت و تحولات فناوری حرکت نکنیم، نمیتوانیم در آینده توفیق لازم را کسب کنیم؛ بنابراین تلاش داریم علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز مخاطبان، پشتیبانی از کسبوکارهای خرد و کارآفرینان را نیز توسعه دهیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اهمیت صندوقهای خرد محلی اظهار کرد: یکی از مهمترین و اثربخشترین ابزارهای توسعه روستایی و عشایری، صندوقهای خرد محلی هستند که علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش اجتماعی مهمی نیز در میان اعضای خود ایفا میکنند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۳۴۰ صندوق خرد محلی در کشور فعال هستند و صندوق کارآفرینی امید با توجه به نوع فعالیت و محصولات این صندوقها، منابع تسهیلاتی آنها را تقویت میکند.
ضیائی ادامه داد: توسعه فعالیت صندوقهای خرد محلی از برنامههای مورد توجه صندوق کارآفرینی امید است، زیرا از طریق این صندوقها علاوه بر تأمین مالی، میتوان آموزشهای مالی، اقتصادی و کسبوکاری را نیز به جامعه هدف ارائه کرد.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی صندوق گفت: در گذشته بخشی از آموزشهای مالی، اقتصادی و کسبوکاری با همکاری صندوق کارآفرینی امید و سازمان فنی و حرفهای انجام میشد، اما اکنون به دنبال توسعه این آموزشها و انعقاد تفاهمنامه با مراکز آموزش عالی هستیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: مذاکرات اولیه با مرکز نوآوریهای مالی دانشگاه تهران آغاز شده و در زمینه همکاری با دانشگاه پیام نور و سازمان فنی و حرفهای نیز برنامههایی برای توسعه همکاری و طراحی محصولات جدید در دستور کار قرار دارد.
ضیائی با اشاره به اهمیت نوآوری و فناوری در توسعه کسبوکارها گفت: توسعه فعالیتها در حوزه نوآوری و فناوری، از جمله طرح «نوپن»، در دستور کار صندوق قرار دارد.
وی افزود: اگر صرفاً به پرداخت تسهیلات برای فعالیتهای سنتی کشاورزی و صنعتی ادامه دهیم، در آینده از مسیر توسعه فاصله خواهیم گرفت؛ بنابراین باید فناوریها و نوآوریهایی را که میتوانند موجب افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان و صنعتگران شوند، توسعه دهیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه با اشاره به حمایت از بانوان کارآفرین گفت: از سال ۱۴۰۰ حمایت از بانوان کارآفرین بهصورت جدی در دستور کار صندوق قرار گرفته است.
وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۶۵ درصد مخاطبان تسهیلات صندوق از نظر تعداد را بانوان تشکیل میدهند و در مجموع کشور نیز ۴۷ درصد تسهیلات صندوق به بانوان اختصاص یافته است.
ضیائی ادامه داد: امیدواریم در دوره مدیریتی فعلی این سهم افزایش پیدا کند و بتوانیم با ایجاد و توسعه مشاغل برای بانوان، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، زمینه نقشآفرینی بیشتر آنان در اقتصاد خانواده را فراهم کنیم.
وی درباره عملکرد صندوق در حوزه اشتغال اظهار کرد: در سال گذشته ۶۴ هزار و ۳۲۹ فرصت شغلی را ایجاد یا تثبیت کردیم که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، رشد ۱۱۴ درصدی را نشان میدهد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در پنج ماه اخیر نیز زمینه ایجاد یا تثبیت ۱۷ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی فراهم شده است.
وی استانهای سیستان و بلوچستان و قزوین را از جمله استانهایی عنوان کرد که بیشترین میزان تسهیلات به بانوان در آنها پرداخت شده است.
ضیائی در پاسخ به پرسشی درباره اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱.۸ درصد افرادی که از صندوق تسهیلات دریافت کردهاند، فاقد رتبه اعتباری بودهاند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مخاطبان صندوق دارای رتبه اعتباری پایین هستند و در سالهای اخیر نیز سهم قابل توجهی از تسهیلاتگیرندگان را افرادی با رتبه اعتباری پایین تشکیل دادهاند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به ویژگیهای جامعه هدف این صندوق گفت: در مناطق محروم، تسهیلات خرد موجب ایجاد تمرکز در مدیریت ریسک و وصول آسانتر مطالبات میشود. تجربه ما نشان داده است که بسیاری از تسهیلاتگیرندگان، با وجود آنکه ممکن است استمرار همکاری با صندوق نداشته باشند، به تعهدات خود پایبند هستند و اقساط را در موعد مقرر پرداخت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشتریان صندوق کارآفرینی امید را افراد دهکهای یک تا پنج درآمدی تشکیل میدهند و مأموریت صندوق این است که در مناطقی که بانکها حضور کمتری دارند، با تأمین مالی و حمایت از کسبوکارهای خرد، زمینه ایجاد و تثبیت فرصتهای شغلی را برای اقشار کمبرخوردار فراهم کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در پاسخ به پرسشی درباره مشاغل خرد و خانگی تحت حمایت این صندوق اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اعتباری صندوق بر اساس تصمیمات و اولویتهای دستگاههای اجرایی انجام میشود و تسهیلات متناسب با ظرفیتها و نیازهای هر حوزه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: در حوزههای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، امکان حمایت از فعالیتهایی مانند تولید تجهیزات و پوشاک ورزشی وجود دارد و در بخشهای مختلف نیز مشاغلی از جمله دام و طیور، حملونقل زمینی، فعالیتهای صنفی، تولید منسوجات و پوشاک، تولید قالی و قالیچه دستباف، پرورش و تکثیر ماهی، زنبورداری و برخی فعالیتهای حوزه پزشکی و دندانپزشکی در فهرست فعالیتهای قابل حمایت قرار دارند.
ضیائی ادامه داد: تولید پروتزهای اندامی و دندانی، ساخت ماشینآلات و تجهیزات، تولید فرآوردههای لبنی، دباغی و فرآوری چرم، تولید کیف و چمدان، یراقآلات، تولید کفش، محصولات فلزی، فعالیتهای مرتبط با رایانه و فناوریهای نوین، همچنین تولید گلیم، زیلو و جاجیم دستباف از دیگر حوزههایی هستند که امکان حمایت از آنها وجود دارد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان گفت: با معاونت فناوری نیز تفاهمهایی برای حمایت از مشاغل و فعالیتهای نوآورانه داریم و در تلاش هستیم نشست مشترکی در این زمینه برگزار کنیم.
وی افزود: در طرح «نوپن» نیز زمینه همکاری با شرکتهای دانشبنیان فراهم شده است و توسعه این همکاریها در دستور کار صندوق قرار دارد.
ضیائی خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات اقتصادی و پیشرفت فناوری، حرکت به سمت حمایت از کسبوکارهای نوآورانه و دانشبنیان اجتنابناپذیر است و صندوق کارآفرینی امید تلاش میکند در این مسیر، همکاریهای خود را بیش از پیش توسعه دهد.