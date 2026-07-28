باشگاه خبرنگاران جوان - در این دوره، با وجود اجرای قوانین جدید داوری، افزایش اختیارات کمکداور ویدئویی (VAR) و استفاده از فناوریهای پیشرفته، تصمیمهای داوری در چند دیدار حساس با اعتراض گسترده تیمها و کارشناسان همراه شد. برخی تیمها نسبت به اعلام نشدن پنالتی، مردود شدن گلها و نحوه بازبینی صحنههای حساس انتقاد کردند و عملکرد سیستم VAR را زیر سؤال بردند.
همزمان، برخی رویدادها و ادعاها درباره تأثیر عوامل سیاسی بر روند تصمیمگیریها نیز به حاشیههای مسابقات دامن زد. مجموعه این اتفاقات باعث شد جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر رقابتهای داخل زمین، به دلیل مناقشات پیرامون داوری، فناوری و مسائل خارج از فوتبال، در کانون توجه رسانهها قرار گیرد.