باشگاه خبرنگاران جوان - حسین آوند، نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با تأکید بر ضرورت حرکت اصناف به سمت فناوریهای نوین، اظهار داشت: هوشمندسازی واحدهای صنفی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ رقابتپذیری، افزایش بهرهوری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.
او با ارائه جزییات بیشتری در همین خصوص عنوان کرد: امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال، سامانههای فروش، پرداختهای الکترونیکی، مدیریت هوشمند موجودی کالا و حضور مؤثر در بسترهای قانونی فضای مجازی، نقش مهمی در توسعه کسبوکارهای صنفی ایفا میکند و میتواند هزینههای واحدهای صنفی را کاهش داده و رضایت مشتریان را افزایش دهد.
آوند با اشاره به تغییر الگوی خرید و انتظار مشتریان نیز تصریح کرد: اصنافی که خود را با فناوریهای روز هماهنگ کنند، از فرصتهای جدید بازار بهرهمند خواهند شد و توان بیشتری برای رقابت با سایر فعالان اقتصادی خواهند داشت.
نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین بر اهمیت آموزش در این حوزه تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و توانمندسازی فعالان صنفی در زمینه بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، مدیریت کسبوکار و استفاده از سامانههای نوین، از مهمترین راهکارهای ارتقای جایگاه اصناف است که اتاق اصناف مرکز استان در موسسه آموزش و پژوهش خود به این آموزش نگاه ویژه دارد و دورههای مختلفی در این زمینه برگزار میکند.
او تاکید کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس از هرگونه برنامه و اقدام مؤثر در راستای نوسازی و هوشمندسازی واحدهای صنفی حمایت میکند و تلاش دارد با همکاری دستگاههای اجرایی و اتحادیههای صنفی، زمینه توسعه کسبوکارهای نوین و افزایش توان رقابتی اصناف را فراهم سازد.
منبع: اصناف فارس